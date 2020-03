Tragedy Of Mine: Hometown-Show am 04.04.2020 im Ostbunker Osnabrück abgesagt

Nun sind selbst schon Auftritte in Jugendzentren betroffen, Tragedy Of Mine mussten ihre Hometown-Show am 04.04.2020 im Jugendzentrum Ostbunker in Osnabrück wegen des Coronavirus absagen. Die Stadt Osnabrück hat Veranstaltungen auf 100 Personen beschränkt. Ein Nachholtermin wird beizeiten bekannt gegeben. Haltet dazu die Facebook-Seite der Band im Auge: https://www.facebook.com/tragedyofmine/



Hier das offizielle Statement dazu:

🤘+++ BAD NEWS +++

In Anbetracht der aktuellen Sachlage im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Oberbürgermeister der Stadt Osnabrück beschlossen, alle hausinternen Veranstaltungen und Empfänge mit mehr als 100 Besuchern abzusagen.

Wir bedauern damit zutiefst, unsere Howetown-Show am 04.04.2020 im Ostbunker absagen zu müssen!

Wir werden vorerst abwarten und uns dann mit einem Ausweichtermin zurückmelden!

Bis dahin, Kopf hoch!

Eure Tragedy Of Mine