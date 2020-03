In Flames: gehen weltweite Partnerschaft mit Nuclear Blast für ihren Backkatalog ein

Im Jahr ihres dreißigsten Geburtstags als Band, gehen die schwedischen Heavy Metal Giganten In Flames eine weltweite Partnerschaft mit Nuclear Blast für den hochgefeierten Backkatalog mit dreizehn bahnbrechenden Fanlieblingen wie Colony (1999), Whoracle (1997) und Clayman (2000) ein, Nachdem die Band die beiden letzten Alben Battles und I, The Mask über Nuclear Blast nur in Europa veröffentlichte, ist dies das erste Mal, dass In Flames mit Nuclear Blast nach der Veröffentlichung von Soundtrack To Your Escape weltweit kooperiert.

Schaut euch den Trailer hier an:

In Flames Sänger Anders Fridén dazu:

„Wir arbeiten mit Nuclear Blast seit Anbeginn unserer Karriere in irgendeiner Form zusammen, daher war es nur passend, weltweit zu unterschreiben, sobald es möglich war. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft, die sich zu einer erfolgreichen Vergangenheit gesellt.“

Nuclear Blast sagt:

„Nuclear Blast und In Flames haben eines gemeinsam: Beide Kraftpakete trafen sich in den frühen Jahren, wurden gemeinsam erfolgreich und gingen dann getrennte Wege. Nun, im Jahre 2020, kehrt das gesamte Erbe von In Flames zurück nach Hause und wir könnten nicht aufgeregter sein angesichts einer derart umfangreichen Zusammenarbeit und, was noch viel wichtiger ist, einer wiederauflebenden Beziehung mit einer unserer Lieblingsbands, den mächtigen In Flames!“

Die Zusammenarbeit ist einer der Vorboten, der sehnlich erwarteten neuen Europa Tourdaten von In Flames im Frühjahr. Diese Termine sind Teil der riesigen Welttournee der Band, welche sie in mehr als zwanzig Länder um die ganze Welt führen wird, um das dreißigjährige Jubiläum der Band sowie ihr aktuelles Album I, The Mask zu feiern. Die Termine findet ihr untenstehend, Tickets gibt es hier: http://www.inflames.com/

In Flames Tourdaten:

09.03. RUS Moscow – Adrenaline Stadium

10.03. RUS St. Petersburg – A2 Green Concert

15.03. NZ Auckland – The Powerstation

18.03. AUS Adelaide – HQ Complex

20.03. AUS Melbourne – Download Festival Australia

21.03. AUS Sydney – Download Festival Australia

23.03. AUS Brisbane – The Triffid

29.03. J Chiba – Download Festival Japan

25.04. UK Edinburgh – Liquid Room

26.04. UK Liverpool – O2 Academy 2

27.04. UK Sheffield – Leadmill

29.04. UK Bristol – Thekla

30.04. UK Wolverhampton – Steel Mill

01.05. UK Stoke – Sugarmill

02.05. UK London – Ulu

03.05. UK Brighton – Concorde 2

05.05. UK Southhampton – Engine Rooms

06.05. FR Lille – Splendid

07.05. FR Lausanne – Les Docks

09.05. IT Padova – Hall

10.05. IT Rome – Orion

11.05. IT Milan – Live Club

12.05. SL Ljubijana – Katadrala Hall

13.05. CR Zagreb – Boogaloo

15.05. MC Skopje – MKC Dancing Hall

16.05. GR Thessaloniki – Principal Club

17.05. GR Athens – Gazi Music Hall

19.05. BL Sofia – Universiada Hall

20.05. SR Belgrade – SKC

22.05. HU Budapest – Barba Negra Track

23.05. SL Bratislava – MMC

24.05. CZ Prague – Mala Sportovni Hala

26.05. UA Kiev – Nau

27.05. BY Minsk – Prime Hall

29.05. LT Riga – Palladium

30.05. ET Tallinn – Helitehas

03.06. PL Warsaw – Stodola

05.06. S Sölvesborg – Sweden Rock Festival

05.09. S Rättvik – Dalhalla Brinner

