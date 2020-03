Metal Diver Festival: wird verschoben

Auch das Metal Diver Festival – Das Metal Festival im Sauerland, welches am 14. März 2020 in Marsberg über die Bühne gehen sollte, musste nun aufgrund des Coronavirus abgesagt werden. Man ist um einen neuen Termin bemüht und wird diesen so bald wie möglich mitteilen. Beachtet dazu bitte die Facebook-Seite des Veranstalters: https://www.facebook.com/metaldiverfestival/

Hier das Statement der Veranstalter:



+++ Metal Diver Corona Update +++

Aufgrund der neuesten Vorsichtsmaßnahmen zur Corona-Pandemie müssen wir leider so kurz vor dem Aufbau zu der Entscheidung kommen, das 7. Metal Diver Festival, welches für den 14.03.2020 terminlich stattfinden sollte, zu verschieben. Die letzten 12 Stunden und Gespräche mit den Behörden waren hier ausschlaggebend.

Diese in den letzten Tage sich schnell zuspitzende Situation trifft uns so kurz vor unserem Event sehr heftig. Heute Vormittag waren wir noch guter Dinge und fest am planen und standen die letzten Tage im engen Kontakt mit allen Behörden, um für euch alles möglich zu machen und das Festival stattfinden zu lassen. Leider müssen wir nun auch den Termin verschieben und sind davon sehr betroffen.

Wir haben sofort ein Orgatreffen einberufen, um mit allen Bands einen Ersatztermin für euch zu finden. Es tut uns leid, dass wir euch so kurzfristig diese Verschiebung des Termins mitteilen müssen.

Wir versuchen jetzt alle Weichen für einen Ausweichtermin zu stellen und werden euch diesen in den nächsten Tagen bekannt geben. Alle bereits erworbenen Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit.

Bleibt gesund!

Eure Orga.