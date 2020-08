Trail Of Blood: Veröffentlichen neues Album „Closer To God“ am 09.10.2020

Im Jahr 2012 wird aus einer Kellerband Trail Of Blood. 2015 erscheint Savage Tales From The Spineless. David Hallmann (Gitarre), Tobias Foedisch (Bass), Florian Ewert (Gitarre/Gesang) und Andy Herrmann (Drums) vermengen Einflüsse aus Thrash- und Deathmetal um Ihren eigen Stil zu kreieren.

Im Jahr 2017 erscheint das Konzeptalbum Judas Evangelion, und der eingeschlagenen Weg wird weiter verfolgt, einige Stilschrauben werden justiert und der melodische Thrashmetal wird dunkler und Deathmetallastiger.

Die Band und Gitarrist David Hallmann gehen mittlerweile getrennte Wege, Jörg Streuber wird in Zukunft Live die zweite Gitarre besetzen. Am 09.10.2020 erscheint endlich das dritte Album Closer To God bei Kernkraftritter Records.

Tracklist

Shedding Ov A God Closer To Heaven The Great Equestrienne The Abyss He who has spoiled the Flesh Until the Light takes us all Jesaja 14 12 Lunarrpryest Take another Lamb (Bonus Track)

Performed by Trail Of Blood and Friends