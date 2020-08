Ost+Front: Neue Lyric-Videos zu ‚Freiheit‘ und ‚Der Ruf deiner Hoffnung‘ veröffentlicht

Ost+Front haben zwei neue Lyric Videos aus dem aktuellen Album Dein Helfer In Der Not für ihre Fans auf YouTube veröffentlicht. Ganz unter dem Motto „Wer OST+FRONT will, der soll OST+FRONT bekommen“!

Die Lyric Videos könnt ihr euch hier anschauen:

Freiheit

Der Ruf deiner Hoffnung

Das Album, welches in den Fascination Street Studios (Schweden) gemischt und gemastert wurde, könnt ihr hier streamen oder physisch bestellen https://ostfront.lnk.to/DeinHelferInDerNot

Pressezitate:

„Ein morbides, hartes, nachdenklich und vorbildlich provakantes Werk, was zweifelsohne eine Weiterentwicklung darstellt und extrem hörenswert ist! 10 von 10.“ – Hellfire Mag

„OST+FRONT beweisen und demonstrieren eindrucksvoll ihre Vormachtstellung in der Neuen Deutschen Härte. …ein MUSS für jeden NDH Liebhaber. 5 von 5.“ – Metalunderground (AT)

„In den melodiösen Momenten, die eine gelungene Balance aus Seemannsgarn, Kneipenatmosphäre und Weltvergessenheit präsentieren, liegen die Stärken des fünften Studioalbums.“ – Metal Hammer

„Hart am Limit, immer an der Front. OST+FRONT geben alles und lassen es krachen. Macht euch ein Bild vom Werk. Am Ende wird man es lieben oder hassen. “ – Sharpshooter

Mehr Infos unter Ost+Front: https://www.facebook.com/ostfrontberlin/