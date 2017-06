Rock´n`Roll lässt sich bekanntlich nicht am Reißbrett entwerfen. Man muss von innen heraus brennen, sich begeistern können, um diese Musik authentisch und überzeugend zu spielen. Selbstentertainment“nennt Gitarrist Flo The Fly von der Berliner Rockgruppe Travelin Jack dieses Phänomen und trifft damit die Philosophie seiner Band auf den Punkt. Er und seine drei Mitstreiter, Sängerin Alia Spaceface, Bassist Steve Burner und Schlagzeuger Montgomery Shell, sind Prototypen leidenschaftlicher Rockmusiker, die sich von ihrem Weg durch nichts abbringen lassen.

Uns ist völlig egal, wie andere über uns urteilen, ob wir anecken oder polarisieren, sagt Flo, wir machen das, woran wir glauben und was uns am meisten Freude bereitet.

Aus dieser Freude und der kompromisslosen Haltung aller Beteiligten entsteht die Saat, die nun auf ihrem neuen Album Commencing Countdown aufgeht. Am 8. September 2017 wird die Scheibe als CD-Digipak, Vinyl-LP, Download und Stream über Steamhammer/SPV veröffentlicht. Man sollte sich den Termin im Kalender rot anstreichen, denn ab diesem Tag wird das große Buch der Rockmusik um ein besonders buntes Kapitel reicher.



Gegründet im Sommer 2013 haben sich Travelin Jack in den zurückliegenden vier Jahren zu einer der ungewöhnlichsten Rockbands Deutschlands entwickelt, die ihren auf den Gesang von Alia Spaceface zugeschnittenen, unverwechselbaren Stil bei zwei erfolgreichen Tourneen und Shows auf wichtigen Festivals über Deutschlands Grenzen hinaus etablieren konnte. Das generelle Flair von Commencing Countdown mag an die großen Rockgruppen der Siebziger wie Thin Lizzy, Rush, Scorpions oder Deep Purple erinnern, dennoch sind die Kompositionen der Berliner Band und die warme, analoge Produktion ihrer neuen Scheibe zeitlos und modern. Flo:

Unsere Songs sind absolut kein Retro, wir bevorzugen lediglich den Sound einer Ära, in der diese Musik am geilsten klang.

Dazu passen auch die optischen Markenzeichen ihrer explosiven Liveshow, die geschminkten Gesichter, die Plateauschuhe und das auffällige Glitzer-Outfit, mit denen Travelin Jack das neue Album in Kürze auf die Bühne bringen werden. Wie hätte der unvergessene David Bowie das alles vermutlich kommentiert: I don`t know where I`m going from here, but I promise it won`t be boring!

Hier ein kleiner Vorgeschmack zur ersten Single Keep On Running und dem dazugehörigen Video, welche Ende Juni veröffentlicht werden:

