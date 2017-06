Künstler: Bad Religion

Vorband: Itchy (Ex-Itchy Poopzkid)

Ort: E-Werk, Köln

Datum: 09.07.2017

Kosten : 29,45 € zzgl. Gebühren

Genre : Punk, Punkrock

Veranstalter : Prime Entertainment, Live Nation

Link : https://www.facebook.com/events/1369942969758383/

Bad Religion gehören beinahe zur Köln Mülheimer Society, besuchen sie doch das E-Werk sowie das Palladium mittlerweile in recht regelmäßigen Abständen. 1980 gegründet und mehr als prägend für den amerikanischen Punkrock veröffentlichten die politisch und sozial engagierten Herrschaften zuletzt 2013 True North und Christmas Songs. Das nächste und 17. Album der Band steht in den Startlöchern, wurde aber durch einen Wechsel am Schlagzeug, an dem Brooks Wackerman nun von Jamie Miller (ex And You Will Know Us by Trail of Dead) ersetzt wird sowie das Soloalbum von Greg Graffin namens Millport auf Mitte 2017 verschoben. Und da wir bereits Juni haben, sollte es nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen…

Greg Graffin (Gesang), Brett Gurewitz, Mike Dimkich und Brian Baker (Gitarren), Jay Bentley (Bass) sowie Jamie Miller (Drums) schafften es, mit ihren letzten elf Alben immer wieder die Top 40 der Charts zu stürmen. Und dass Punkrock wieder en vogue ist, sieht man nicht unlängst an den Erfolgen des aktuellen Blink-182 Albums sowie dem Aufstieg der Pop-Punks Neck Deep oder State Champs. Wer die Punkrock-Koryphäen und Gründer des Kult-Labels Epitaph Records noch nicht live gesehen hat, ein wenig in der Musikgeschichte kramen möchte oder einfach nochmal auf vergangene Tage das Tanzbein schwingen mag, dem seien die Shows der Band wärmstens ans Herz gelegt.

Tickets gibt es ab sofort hier bei Ticketmaster.

Auf deutschem Boden könnt ihr die Band zusätzlich noch hier live erleben:



12.07. – Wiesbaden, Schlachthof

17.07. – München, Tonhalle

19.07. – Saarbrücken, Garage

22.07. – Stuttgart, LKA-Longhorn

25.07. – Hamburg, Große Freiheit 36

26.07. – Hannover, Capitol

29.07. – Berlin, Huxley’s Neue Welt

Kommentare

