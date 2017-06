“Drei Legenden im neuen Gewand!“

Artist: Status Quo

Herkunft: England

Album: Deluxe Editions

Spiellänge: ca 103 Minuten

Genre: Rock, Hard Rock

Release: 26.05.2017

Label: USM

Link: http://www.statusquo.co.uk/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Francis Rossi

Gitarre, Gesang – Rick Parfitt

Gitarre, Gesang, Keyboard, Mundharmonika – Andy Bown

Bassgitarre, Gesang, Gitarre – John „Rhino“ Edwards

Schlagzeug – Leon Cave

Tracklist CD1:

Is There A Better Way? Mad About The Boy Ring Of A Change Blue For You Rain Rolling Home That’s A Fact Ease Your Mind Mystery Song

Tracklist CD2:

You Lost The Love Mystery Song (Single Edit) Wild Side Of Life All Through The Night Wild Side Of Life (Demo) Most Of The Time (Live In Stoke 1975) Roadhouse Blues (Live In Stoke 1975) Bye Bye Johnny (Live In Osaka 1976) Caroline (Live In Osaka 1976) In My Chair (Live In Osaka 1976) Roll Over Lay Down (Live In Osaka 1976) Is There A Better Way (Live In Osaka 1976) Rain (Live In Osaka 1976) Honky Tonk Angel (Demo 1976)

Seit Ende Mai haben die britischen Rocker Status Quo ihre drei legendären Werke Blue For You, Just Supposin und Never Too Late veröffentlicht. Einfache remasterte Versionen muss ein Fan nicht befürchten, die Herren haben für jedes Album eine Deluxe Version vorgesehen. Jedes Album wurde mit einer schicken Bonus CD versehen und über USM veröffentlicht.

Uns liegt Blue For You aus dem Jahre 1976 vor, welches als prägnantes Album der Band gilt. Es war das letzte Werk der ursprünglichen Formation und schaffte es in ihrer Heimat, wie soll es anders sein, bis an die Spitze der Charts. Auf Blue For You leben zeitlose Hymnen wie Rain oder Is There A Better Way?, die noch heute als Aushängeschilder von Status Quo gelten. Neben dem Old School Album, das auf neun klasse Rock Songs der siebziger Jahre blickt, haben die Verantwortlichen eine zweite CD dazugelegt, die neben einer Single und einer Demo mehrere Live Songs beinhaltet. Die Mitschnitte stammen aus dem Jahre 1975 und 1976 von den Konzerten aus Osaka und Stoke.

Status Quo - Blue For You (Deluxe Editions) Fazit: Für Fans, vor allem für junge, eine schöne Möglichkeit, mit den Rockern ihrer Eltern warm zu werden. Dabei steht nicht nur Blue For You im Vordergrund, die wir hier kurz angesprochen haben, sondern auch Just Supposin und Never Too Late. Allesamt zeitlose Rockalben der Briten, die man nicht vergessen darf.



Anspieltipps: Rain und Mystery Song Rene W. 8 2017-06-13 8 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

