Traveller: sind zurück mit neuer EP und Single

Traveller haben preisgegeben, dass ihre neue EP namens Distance Calls am 12. März 2021 veröffentlicht wird.

Zusätzlich zur Ankündigung gibt die Truppe aus Deutschland einen ersten Vorgeschmack. Sie veröffentlichen das Musikvideo zum Titelsong Distance Calls, welches von Mirko Witzki produziert wurde.

Traveller’s Gitarrist Jens Pieper sagt: “Der Song handelt von einem Phänomen, das jedes menschliche Wesen bisher schon einmal erlebt hat. In Distance Calls geht es darum, im “hier und jetzt” zu leben und Erinnerungen zu schaffen, die das ganze Leben lang halten. Wenn du dir alte Bilder anschaust, z.B. von dir, deiner Familie oder deinen Freunden, verspürst du immer ein besonders nostalgisches Gefühl. Genau in diesem Moment, als das Foto geschossen wurde, wusste noch niemand, dass dieser Moment irgendwann mal zu einer Erinnerung wird, an die man sich gerne erinnert, jedoch niemals wieder genauso erleben kann, wie in diesem Moment.”

Pieper erzählt weiter: “Die Menschen vergessen heutzutage wie man im “hier und jetzt” lebt, denn der Fokus wird oft viel zu sehr darauf gelenkt, wie man z.B. das perfekte Foto schießt oder den richtigen Spot findet, einfach viel zu viel Zeit dafür verschwendet um herauszufinden, wie man diesen Moment für sein Leben lang festhält. Nicht viel später bemerken sie aber, dass ein Bild oder ein Video niemals einen Moment so einfangen kann, wie deine eigenen Augen. Auch wenn das beste Foto ever geschossen wurde, es kann niemals die gleichen Emotionen ausdrücken, die gleiche Geschichte erzählen oder den gleichen persönlichen Wert haben. Wir haben uns dazu entschlossen genau dieses Thema aufzugreifen und damit zu verknüpfen, wofür Traveller überhaupt steht: “Der Weg ist das Ziel.”

Schau dir das neue Video hier an:

Wo wir gerade über das Musikvideo sprechen, Vocalist Jens Böthin sagt dazu folgendes: “Als wir im Juni 2019 durch Europa getourt sind haben wir auf dem Weg so viele tolle und atemberaubende Orte gefunden, vor allem in der Schweiz.”

“Als wir immer mehr solcher Orte entdeckt haben wussten wir für uns sofort, dass wir genau hier mal ein Musikvideo drehen wollen und diese malerischen Landschaften irgendwie einbauen wollen. Als wir am Ende der Tour wieder nach Hause fuhren, haben wir alle Bilder und Videos, die wir auf Tour aufgenommen haben, zusammen gesammelt und sie noch einmal angeschaut. Wir hatten alle genau dasselbe Fernweh gespürt und wollten unbedingt wieder losfahren. Und da ist im Prinzip das Konzept für das Musikvideo geboren. Wir wollten genau das Gefühl vermitteln, was wir in diesem Moment gespürt haben.”

Die Metalcore Power-Truppe Traveller aus Essen, Deutschland gibt die Antwort auf die Frage, wie eine moderne Mischung aus Metalcore und Melodic Hardcore klingen würde. Atmosphärisch, düster, hart und eine emotionale Explosion.

Nach dem Release ihrer Singles Akogare und These Walls hat sich die Band sehr schnell als der “Up & Coming” Post-Metalcore-Act der Szene etabliert und positioniert sich als einer der vielversprechendsten Newcomer-Acts Deutschlands. Heftige Breakdowns und packende Singalongs, gepaart mit herzzerreißenden Lyrics und Geschichten, die das Leben geschrieben hat.

Traveller haben bisher mit einigen internationalen Größen die Bühne geteilt, um ein paar davon zu nennen: Crystal Lake, Adept, Bleed From Within, Landmvrks, Our Hollow, Our Home. Für ihre erste Tour stieß die Band mit in das Line-Up der European Tour von Elyne und Awake The Dreamer im Juni 2019 in Deutschland, der Schweiz und Italien.

Traveller: Distance Calls

1. Distance Calls

2. Heavenly River

3. Tidal Dream

4. These Walls

5. Akogare

6. Depth

7. On Running Ground

Mehr Informationen:

Website: www.travellerofficial.com

Facebook: https://facebook.com/traveller.band

Instagram: https://instagram.com/traveller.mp3