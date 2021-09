Tremonti: enthüllen fesselndes Lyric-Video zu „Now And Forever“; Livestream am 25.09.

Während sich Tremonti auf die Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums Marching In Time am 24. September vorbereiten, hat die Band ein neues Lyric-Video für die vierte Single, Now And Forever, veröffentlicht. Das Video ist in monochromem Schwarz-Weiß gehalten und bietet damit die perfekte Bühne für den ergreifenden Text des Songs. Angetrieben vom unverkennbaren Sound des Alter Bridge-Gitarristen Mark Tremonti, singt er: „My once jaded heart’s been fortified But left on empty.” Song und Video sind das perfekte Beispiel für seine Fähigkeit, einprägsame Melodien und nachdenklich stimmende Texte zu kreieren.

Um die Veröffentlichung von Marching In Time zu feiern, werden Tremonti – bestehend aus Mark Tremonti (Gesang/Gitarren), Eric Friedman (Gitarren), Tanner Keegan (Bass) und Ryan Bennett (Schlagzeug) – am Veröffentlichungstag (24. September) ihren allerersten Livestream über NoCap Shows ausstrahlen. Der Livestream beginnt 9PM ET/6PM PT (3AM CET am 25. September) und ist zusätzlich für eine Woche nach Premiere verfügbar. Die Setlist der Show besteht aus Songs des neuen Albums sowie aus Fan-Favoriten der vorherigen vier Alben.

Tickets für den Livestream sind derzeit im Verkauf und HIER erhältlich.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: