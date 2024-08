Tremonti: kündigen neues Studioalbum „The End Will Show Us How“ für den 10.01.2025 an

Drei Jahrzehnte als Künstler, 18 Studioalben, tausende von Shows weltweit und noch immer geht Gitarrist, Sänger und Songwriter Mark Tremonti dem unermüdlichen Drang nach, sich permanent weiterzuentwickeln. Mit seinem insgesamt 19. Studioalbum, und dem sechsten seiner Soloband Tremonti, The End Will Show Us How, das am 10. Januar 2025 über Napalm Records erscheint, setzt der US-Künstler neue Maßstäbe!

The End Will Show Us How präsentiert 12 neue Songs, die allesamt für die künstlerische Entwicklung Mark Tremontis stehen. Dabei beweist er auch nach fast drei Jahrzehnten einmal mehr sein herausragendes Gespür in Sachen Songwriting. Gemeinsam mit seinen Bandkollegen Eric Friedman (Gitarre), Tanner Keegan (Bass) und Ryan Bennett (Schlagzeug) begleitet Tremonti die Hörer*innen auf eine Reise durch verschiedenste Kompositionen, bei der keine der anderen gleicht.

Die erste Single Just Too Much steht mit ihrem treibenden Gitarrenriff stellvertretend dafür. Die Lyrics rufen dazu auf, immer weiterzumachen und sich gegen Widerstände durchzusetzen. Das dazugehörige Musikvideo, unter der Regie von J.T. Ibanez (Sevendust), ist ab sofort online verfügbar!

Schau dir das offizielle Musikvideo zu Just Too Much hier an:

Tremontis musikalisches Können und sein Songwriting kommen auf The End Will Show Us How voll zur Geltung. Tracks wie der Opener The Mother, The Earth And I, das zum Nachdenken anregende It’s Not Over sowie das epische Finale All The Wicked Things zeigen, dass Mark Musik kreiert, die alte und neue Fans gleichermaßen begeistert. Nails entstand aus einer Idee heraus, die Mark schon seit Jahren umtreibt und jetzt endlich ihren Weg auf das neue Album gefunden hat. In Tomorrow We Will Fail geht es darum, Dinge direkt anzugehen, statt sie zu vertagen. Now That I’ve Made It schickt eine Botschaft an alle, die je von Zweifeln geplagt wurden und dadurch versucht waren, sich von ihren Träumen abbringen zu lassen. Produziert wurde The End Will Show Us How von Marks langjährigen Freund und Kollegen Michael „Elvis“ Baskette, mit dem er bereits seit 2007 zusammenarbeitet.

The End Will Show Us How Tracklist:

1. The Mother, The Earth and I

2. One More Time

3. Just Too Much

4. Nails

5. It’s Not Over

6. The End Will Show Us How

7. Tomorrow We Will Fail

8. I’ll Take My Chances

9. The Bottom

10. Live In Fear

11. Now That I’ve Made It

12. All The Wicked Things

The End Will Show Us How wird in folgenden Formaten verfügbar sein:

-Deluxe Vinyl Box incl. 2-LP Gatefold Yellow-Gold, Red Splatter, Metal Plate, Handysticker, Cloth bag, Slipmat, 12inch Booklet (Napalm mail order only – limited to 300)

-2 LP Gatefold Cristallo Glitter (North American indies only – limited to 600)

-2 LP Gatefold Solid Aquamarine (Napalm mail order only – limited to 200)

-2 LP Gatefold Splattered Red, Black (Band store only – limited to 300)

-2 LP Gatefold Splattered Royal Blue, White (Band store only – limited to 300)

-2 LP Gatefold Marbled Orange Red Black (Band store only – limited to 300)

-2 LP Gatefold Black

-1 CD Digisleeve

-Digital Album

Mark Tremonti ist derzeit mit den kürzlich wiedervereinigten Creed auf US-Tour. 2025 wird Tremonti mit The End Will Show Us How rund um den Globus touren. Weitere Informationen gibt es hier: MarkTremonti.com

The End Will Show Us How Tour 2025

14.01.25 DE – Hamburg / Gruenspan

16.01.25 SE – Stockholm / Debaser

17.01.25 NO – Oslo / John Dee

19.01.25 DK – Kopenhagen / Lille Vega

20.01.25 DE – Berlin / Columbia Theater

21.01.25 CZ – Prag / Palac Akropolis

23.01.25 PL – Krakau / Hype Park

25.01.25 CH – Zürich / Komplex 457

27.01.25 IT – Mailand / Magazzini Generali

28.01.25 AT – Wien / Szene

30.01.25 DE – München / Technikum

31.01.25 DE – Frankfurt / Zoom

01.02.25 DE – Köln / Kantine

02.02.25 NL – Amsterdam / Melkweg

03.02.25 NL – Tilburg / O13

05.02.25 UK – Bristol / Academy

06.02.25 SC – Glasgow / SWG3 Galvanizers

07.02.25 NI – Belfast / Limelight 1

09.02.25 IE – Dublin / Academy

11.02.25 UK – Birmingham / Institute 1

13.02.25 UK – Manchester / O2 Ritz

14.02.25 UK – London / O2 Kentish Town Forum

16.02.25 FR – Paris / Alhambra

Über Tremonti:

Drei Jahrzehnte als Künstler, 18 Studioalben, tausende von Shows weltweit und noch immer geht Gitarrist, Sänger und Songwriter Mark Tremonti dem unermüdlichen Drang nach, sich permanent weiterzuentwickeln. Mark Tremonti wurde von Guitar World als „Gitarrist des Jahrzehnts“ ausgezeichnet, exklusiv von PRS Guitars ausgestattet und zierte die Titelseiten zahlreicher Magazine weltweit. Seine Karriere ist von seinem fortwährenden inneren Antrieb geprägt, der ihm einen GRAMMY® Award, Milliarden weltweiter Streams und Gesamtverkäufe von 60 Millionen Tonträgern einbrachte – sei es mit Creed, Alter Bridge oder seiner Soloband Tremonti. Mit dieser veröffentlichte er die von Kritikern gefeierten Alben All I Was (2012), Cauterize (2015), Dust (2016) und A Dying Machine (2019). Letzteres zusammen mit dem gleichnamigen Roman, den Mark gemeinsam mit John Shirley geschrieben hat. Seinen letzten Geniestreich Marching In Time (2021) bezeichnet Kerrang! UK als „ein weiteres großartiges Kapitel im reichen Katalog Tremontis“, während American Songwriter betont, „Marching In Time konzentriert sich auf dichtere Melodien und nachdenkliche Texte, die sich um große Riffs schmiegen.“ Loudwire beschreibt den Titeltrack als „hypnotisch episch“, und die Leser von Guitar World wählten das Riff in Now And Forever zum „Besten Riff des Jahres 2021″. Auf seinem insgesamt 19. Album und sechsten Tremonti-Album The End Will Show Us How legt er nun noch einmal nach. The End Will Show Us How ist ein Zeugnis Mark Tremontis nie endender Kreativität und ein weiteres starkes musikalisches Statement!

