Tribulation: kündigen Europa-Tour mit Bölzer und Molasses an

Während die zweite COVID-19-Welle unaufhaltsam auf uns zukommt und andere Bands ihre Konzerte und Touren noch fleißig absagen oder verschieben, gehen die schwedischen Todes-Bolzer Tribulation wesentlich optimistischer zur Sache. Gemeinsam mit dem Schweizer Death Metal Duo Bölzer und den niederländischen Okkult Rockern Molasses wurde nun die Where The Gloom Becomes Sound-Europa-Tour 2021 für Januar und Februar angekündigt. Fans extremer Klänge können sich langsam warm machen, hier die aktuell geplanten Termine:

29.01.2021 – Copenhagen (DK) – Pumpehuset

30.01.2021 – Hamburg (DE) – Uebel & Gefährlich

31.01.2021 – Utrecht (NL) – De Helling

02.02.2021 – Vosselaar (BE) – Biebob

03.02.2021 – London (UK) – The Dome

04.02.2021 – Paris (FR) – Petit Bain

05.02.2021 – Milan (IT) – Slaughter Club

06.02.2021 – Bern (CH) – Dachstock

07.02.2021 – Essen (DE) – Turock

09.02.2021 – Heidelberg (DE) – Halle 2

10.02.2021 – Munich (DE) – Technikum

11.02.2021 – Krakow (PL) – Kwadrat

12.02.2021 – Prague (CZ) – Nova Chmelnice

13.02.2021 – Vienna (AT) – Szene

14.02.2021 – Budapest (HU) – A38

16.02.2021 – Berlin (BE) – Columbia Theater

17.02.2021 – Malmö (SE) – Babel

18.02.2021 – Oslo (NO) – Parkteatret

19.02.2021 – Gothenburg (SE) – Valand

20.02.2021 – Stockholm (SE) – Slaktkyrkan