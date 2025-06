Trishula – Becoming The Enemy

Mit Becoming The Enemy veröffentlichte die britische Melodic-Rock-Band Trishula am 24.01.2025 ihr bereits viertes Studioalbum – erstmals über das renommierte Label Pride & Joy Music. Hinter Trishula steht Neil Fraser, Gitarrist und Songwriter, der zuvor mit Acts wie Ten, Rage Of Angels, Tony Mills (TNT, SHY) und weiteren Größen der Szene zusammengearbeitet hatte. Trishula begann 2015 als Soloprojekt von Fraser. Für die Gesangsaufnahmen holte er sich seinen früheren Bandkollegen Jason Morgan (Rage Of Angels) an Bord. Es dauerte vier Jahre des intensiven Songwritings, bis 2019 das Debütalbum Scared To Breathe erschien. Während der Aufnahmen zum Erstling stießen Rick Benton (Magnum) an den Keyboards und Dan Clark (Rebecca Downes Band) am Bass zur Band. 2020 folgte das zweite Werk Time Waits For No Man, bei dem Neil Ogden (Demon) erstmals als Schlagzeuger mitwirkte. Mit Becoming The Enemy setzen Trishula ihren Weg im Bereich AOR und melodischer Rockmusik konsequent fort und liefern in 44 Minuten ordentliche britische Rockkost mit viel Gefühl, lockerem Songwriting und einer ordentlichen Portion Harmonie.

Im Fokus steht neben Mastermind Fraser auch ganz oft Jason Morgan. Der Waliser macht einen richtig guten Job. Ich persönlich bin mit seiner Gesangskunst, also auch mit Trishula noch nicht in Berührung gekommen und bin von der Harmonie und der smarten Melodienbasis sehr positiv überrascht. Locker und völlig unaufgeregt ziehen die Musiker den Stresslevel auf einen Schlag nach unten. Zwar erfinden sie das Rad nicht neu, dafür legen sie das Augenmerk auf das, was sie können. Eingängige Refrains, stimmungsvolle Hooks und zeitloser Rock. Einziges Manko dürfte für Becoming The Enemy sein, dass sich die einzelnen Titel nicht zwingend von Genre-Mitbewerben absetzen können. Die Klasse ist gegeben, aber neue Ideen und Wege zeigen Trishula nicht auf. Dennoch ein gutes viertes Album, das man besonders an stressigen Tagen aufdrehen kann, um wieder herunterzukommen.

