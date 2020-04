Trivium: veröffentlichen „Amongst The Shadows & The Stones“ den dritten neuen Song aus ihrem neuen Album

Trivium haben einen neuen Song ihres kommenden Albums Amongst The Shadows & The Stones lautet der poetische Titel des gewohnt wuchtigen Tracks, den ihr unten unten hört. haben einen neuen Song ihres kommenden Albums What The Dead Men Say veröffentlicht, das kommende Woche Freitag (24. April) erscheint.lautet der poetische Titel des gewohnt wuchtigen Tracks, den ihr unten unten hört.

„Die Inspiration zu dem Song entstand, als eine Kriegsgeschichten-Website, der ich folge, die Story eines Soldaten postete, der die Gräber seiner gefallenen Kameraden besucht und dazu sagte, er laufe Amongst The Shadows And The Stones’“, so Trivium-Gitarrist Corey Beaulieu. „Die erste Sache, die mir kam, war ‚The ghosts of war will haunt my bones, amongst the shadows and the stones‘, was dann die Musik zum Song inspirierte. Der textliche Inhalt veränderte sich komplett, als wir tiefer ins Songwriting einstiegen, doch das war der erste Funke. In seiner schlussendlichen Form fängt Amongst The Shadows & The Stones einige der wuchtigsten Elemente ein, die der Trivium-Katalog je zu bieten hatte.“

Vor Amongst The Shadows & The Stones hatten Trivium vom kommenden Album bereits die erste Single Catastrophist und den Titeltrack veröffentlicht. What The Dead Men Say ist das neunte Album von Trivium und wurde von der Band gemeinsam mit Josh Wilbur produziert.