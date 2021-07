Trivium: veröffentlichen ihre neue Single „In The Court Of The Dragon“ mitsamt atemberaubendem Musikvideo

Ein Song von Trivium ist immer ein Ereignis – besonders, wenn er all das in sich vereint, was die Fans an der Band lieben. In The Court Of The Dragon ist so ein Fall. Der neue Song der Grammy-nominierten Band aus Florida ist ein Gipfeltreffen meisterhafter Melodien, endlos langer Riffs und Solos, tiefsinniger Texte, komplexen Storytellings und mehrlagiger Gesangsattacken. In The Court Of The Dragon ist ab sofort überall erhältlich und wird von einem offiziellen Kurzfilm-Musikvideo unter der Regie von Ryan Mackfall begleitet.

„Wir begannen letztes Jahr, an den Riffs für das zu schreiben, was am Ende In The Court Of The Dragon werden sollte. Zu der Zeit war an eine Tour nicht zu denken“, erinnert sich Trivium-Bassist Paolo Gregoletto an die Anfänge des Songs während der Covid-19-Pandemie und des Lockdowns. „Wir beschlossen, die Ungewissheit zu unserem Vorteil zu nutzen und ohne die Einschränkungen und Verpflichtungen kreativ zu sein, die normalerweise unserer Zeit im Jam-Raum in die Quere kommen.“

Auf die tiefere Bedeutung des Songs eingehend, sagt Gregoletto weiter: „Der Titel stammt aus einer Kurzgeschichte von Robert W. Chambers, die voller Angst und Ungewissheit ist, was sich passend für die Zeiten anfühlte, denen wir alle im letzten Jahr ausgesetzt waren. Anstatt die Handlung eins zu eins nachzuerzählen, entschlossen wir uns jedoch, einen anderen Weg zu gehen und unsere eigene Geschichte um die Musik herum aufzubauen, die wir kreierten.“

Er führt weiter aus: „Ähnlich wie bei einigen unserer vergangenen Songs und Alben begann dieser Song mit Lyrics, die in der Mythologie verwurzelt sind. Anders als in der Vergangenheit entschieden wir uns jedoch diesmal, passend zur Musik unsere eigene Sage zu erschaffen. Die Freiheit, aufgrund eines nie dagewesenen Ereignisses die Geschichte und Musik ohne jegliche Deadline erschaffen zu können, führte tatsächlich zu einer der erfüllendsten Songwriting- und Recording-Erfahrungen, die wir je hatten. Wir hoffen, dass es euren Erwartungen gerecht wird.“

Zum Single-Artwork und seinem besonderen Bezug zum Track, sagt Frontmann und Gitarrist Matt Heafy: „Als die Musik von In The Court Of The Dragon Gestalt annahm, wussten wir, dass wir ein episches Artwork brauchten, wie man es etwa an den Wänden eines wichtigen Museums von einem längst verstorbenen Renaissance-Meister vorfinden würde.“

Episch ist fraglos auch das Intro des Tracks und Videos, das von Ihsahn (Emperor) komponiert und orchestriert wurde.

Trivium arbeiten weiterhin an neuem Material für ihr kommendes, zehntes Album. Diesen Sommer feiert die Band zudem ihre ersehnte Rückkehr auf die Bühnen und geht mit Megadeth, Lamb Of God und In Flames auf große Nordamerika-Tour durch 32 Städte, darunter auch einige Festivalauftritte.

https://www.trivium.org/

https://www.facebook.com/Trivium