Tulkas: veröffentlichten brandneues Musikvideo

Die in Querétaro, Mexiko, ansässigen Thrash Metaler Tulkas, veröffentlichten via Noble Demon ihre brandneue und furiose EP, The Beginning Of The End. Seit 2010 in der Szene unterwegs und bekannt für einen ekstatischen Sound voller unerbittlich schneller Tempi, liefern Tulkas auf ihrem brandneuen Output fünf technische und dynamische Thrash Metal-Hymnen aus einprägsamem, mitreißendem und unendlich energiegeladenem Material.

Zur Feier der brandneuen Scheibe haben Tulkas ein Musikvideo zum Titeltrack der EP – Beginning Of The End – veröffentlicht, welches hier gestreamt werden kann:

„The Beginning of the End ist der musikalische Höhepunkt für Tulkas auf dieser EP. Die perfekte Kombination aus schnellen und aggressiven technischen Thrash Metal-Riffs gemischt mit einem fast prog-ähnlichen Stil in den Soli, die diesen Song zu einer ganz neuen und unterhaltsamen Erfahrung für Thrash Metal-Liebhaber machen.“ kommentiert die Band.

Tracklist:

01. O.G.C. (Outsider God Creation)

02. Devastation By Greed

03. Extinction

04. Beginning Of The End

05. Shortest Straw (Metallica Cover)