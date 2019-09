Turilli / Lione Rhapsody: kündigen Lateinamerikatour für März 2020 an

Die italienischen Symphonic Metaller Turilli / Lione Rhapsody freuen sich, heute eine zwölf Shows umfassende Tour durch Lateinamerika ankündigen zu können. Diese wird die Band im März 2020 nach Mexiko, Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien sowie Costa Rica führen.

Komponist/Gitarrist Luca Turilli kommentiert: „Südamerika steht für Herz, Seele und Emotionen, weshalb wir dort schon immer gerne auf Tour gegangen sind. Ich kann es kaum erwarten, mich erneut dorthin zu begeben, um einzigartige Momente mit unseren Brüdern und Schwestern zu erleben.“

Frontmann Fabio Lione ergänzt: „Wie die meisten wissen, ist Südamerika quasi mein zweites Zuhause, an das ich viele tolle Erinnerungen habe. Ich habe dort auch viele Freunde. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass wir nun wieder dort touren werden, um unsere neuen Songs, aber auch Rhapsody-Klassiker auf die Bühne zu bringen! Wir sehen uns, meine Freunde, ich kann es kaum erwarten!“

Turilli / Lione Rhapsody werden in diesem Rahmen ihr Debütalbum Zero Gravity (Rebirth And Evolution), das diesen Sommer via Nuclear Blast erschienen ist, live vorstellen.

12.03. MEX Guadalajara – C3 Stage

14.03. CR San José – Pepper Disco Club

17.03. BR Porto Alegre – Bar Opinião

18.03. BR Curitiba – Tork ’n Roll

19.03. BR Brasília – Toinha Rock Pub

20.03. BR Rio de Janeiro – Circo Voador

21.03. RA Buenos Aires – El Teatrito

22.03. RCH Santiago – Teatro Caupolicán

24.03. CO Cali – Teatro Jorge Isaacs

27.03. CO Pereira – Prestige Centro de Eventos

28.03. CO Bogotá – Royal Center

29.03. CO Medellín – Teatro Universidad de Medellín

Tickets und VIP-Pakete werden ab Freitag, den 27. September, hier erhältlich sein: www.tlrhapsody.com/tour.

Weitere Turilli / Lione Rhapsody-Termine:

26.09. FIN Helsinki – The Circus

27.09. S Stockholm – Fryshuset Klubben

28.09. RUS Moskau – Red

01.10. J Tokio – Tsutaya O-East

02.10. J Tokio – Tsutaya O-East

03.10. J Nagoya – Bottom Line

04.10. J Osaka – Umeda Club Quattro

10.10. AUS Sydney – Crowbar (w/ Vanishing Point, Night Legion)

11.10. AUS Brisbane – Crowbar (w/ Seraphic, Awaken Solace)

13.10. AUS Melbourne – Southern Gathering

07.12. BR São Paulo – Dream Festival (w/ Dream Theater, Sabaton) *NEU*

—

12.09.2020 USA Atlanta, GA – ProgPower USA *NEU*

Holt euch Zero Gravity (Rebirth And Evolution) hier: http://nblast.de/TLRhapsodyZeroGravity

Mehr zu Zero Gravity (Rebirth And Evolution):

Phoenix Rising Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=67XM8w3o5mg

D.N.A. (Demon And Angel) [feat. Elize Ryd | Amaranthe] Offizielles Lyricvideo:

https://www.youtube.com/watch?v=dMgdGkp51X4

Zero Gravity Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=1-DlF1H9Vro

Episode I – Die Wiedervereinigung von Luca und Fabio: https://www.youtube.com/watch?v=8jwk6-ave8w

Episode II – Neue Identität und Musik: https://www.youtube.com/watch?v=rui3QSj0GDw

Episode III – Lyrisches Konzept und Artwork: https://www.youtube.com/watch?v=odMRWxFy2Wk

Episode IV – Der Produktions- und Aufnahmeprozess: https://www.youtube.com/watch?v=czpHv_pyH1M

Episode V – Tourerlebnisse und Zukunftspläne: https://www.youtube.com/watch?v=Htg4ULfWNY8

Zero Gravity (Rebirth And Evolution) – Tracklist:

01. Phoenix Rising

02. D.N.A. (Demon And Angel) [feat. Elize Ryd | Amaranthe]

03. Zero Gravity

04. Fast Radio Burst

05. Decoding The Multiverse

06. Origins

07. Multidimensional

08. Amata Immortale

09. I Am [feat. Mark Basile | DGM]

10. Arcanum (Da Vinci’s Enigma)

Bonustrack (nur DIGI & 2LP)

11. Oceano [feat. Sascha Paeth | Avantasia & Arne Wiegand | Santiano]

Das zehn Songs beinhaltende Werk wurde von Luca und Fabio selbst produziert, während Simone Mularoni (Domination Studio, San Marino) für Aufnahmen, Engineering, Mix und Mastering verantwortlich war. Des Weiteren wartet es u.a. mit Gastbeiträgen von Elize Ryd (Amaranthe) und Mark Basile (DGM) auf. Das Artwork stammt von Stefan Heilemann (u.a. Epica, Pain, Lindemann), der bereits die Cover der beiden Luca Turilli’s Rhapsody-Alben gestaltet hat.

Die Band hatte eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, um die Albumaufnahmen zu finanzieren. In diesem Rahmen konnte sie mithilfe ihrer treuen und hingebungsvollen Fanbase unglaubliche 60.000,- € sammeln.

Weitere Infos:

https://www.tlrhapsody.com

https://www.facebook.com/tlrhapsody

https://www.nuclearblast.de/turilli-lione-rhapsody

Kommentare

