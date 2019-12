Turmion Kätilöt: unterschreiben bei Nuclear Blast & kündigen neues Studioalbum „Global Warning“ an

Das weltweit größte Metal-Label, Nuclear Blast, hat die finnischen Industrial Metal-Stars Turmion Kätilöt unter Vertrag genommen. In diesem Rahmen wird die in Deutschland verwurzelte Plattenfirma das kommende Album der Band, das während der vergangenen Monate heimlich, still und leise eingespielt wurde, veröffentlichen. Die Scheibe, die den Namen Global Warning trägt, wird am 17. April 2020 auf den Markt kommen und klingt laut bandeigener Aussage „f*cking great.“

Das Global Warning-Covertartwork wurde einmal mehr von Herra Spektaakkeli (Tuomas Rytkönen) gestaltet, während die neuen Fotos von Toni Salminen stammen. Weitere Details zur Platte werden bald bekanntgegeben…!

Nach der Veröffentlichung jenes Albums werden Turmion Kätilöt ausgewählte Shows in ihrer Heimat Finnland spielen, gefolgt von einem ausgedehnten Festivalsommer. Im Herbst 2020 soll eine Tour durch Finnland stattfinden, ehe sich die Band dann als Support von Nightwish auf Arenatour durch Europa begeben wird. Alle Termine findet Ihr unten!