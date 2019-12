White Stones: unterschreiben Deal mit Nuclear Blast & kündigen Debüt Album „Kuarahy“ an

Von Martin Mendez, Bassist der allgegenwärtigen Opeth kommt White Stones, ein Death Metal Solo-Projekt, das heute stolz das Signing mit Nuclear Blast bekannt gibt und bereits erste Informationen über das Debüt Album namens Kuarahy (ausgesprochen wie Kwa-Ra-Hee) preisgibt, das am 20. März nächstes Jahr erscheinen wird!

Martin Mendez kommentiert dazu: „Ich bin sehr stolz, dieses Album veröffentlichen zu können und es ist mir eine Ehre jetzt ein Teil des Nuclear Blast Rosters zu sein!“

„Es passiert nicht oft, dass ein Manager, der zu mir ins Büro kommt, um über eine Band zu sprechen, mir plötzlich sagt: ‚Würdest du dir das hier mal anhören? Eine neue Band mit der ich gerade arbeite‘. Nun ja, wenn dieser Mananager Andy Farrow heißt, weiß man schon, dass es gut sein muss! Schon nachdem wir zwei Songs gehört haben, wussten wir, dass das etwas Besonderes ist und wir mit dieser Band arbeiten wollen! White Stones ist genau das Richtige für euch, wenn ihr die alten Sachen von Opeth und Morbid Angel mögt; wir freuen uns schon darauf, dieses Biest von einem Album auf die Welt loszulassen“, sagt Jaap Wagemaker, A&R Manager für Nuclear Blast.

Der kreative Prozess des Debüt Album von White Stones namens Kuarahy begann während der einjährigen Pause, die sich Opeth nach der Sorceress Tour nahmen, als eine Möglichkeit, sich mental zu entspannen und neue Wege der eigenen Kreativität zu erforschen, aber ursprünglich war nicht mehr für dieses Projekt geplant. “Ich habe zuhause schon immer Musik geschrieben aber hatte nie das Selbstvertrauen, irgendetwas wie das hier anzufangen”, sagt Mendez, “Ich habe nie einen Song geschrieben und auch niemals irgendetwas von dem, was ich gemacht habe Mikael (Åkerfeldt, Opeth) gezeigt” fährt er fort. “Ich hatte keine Richtung, also entstand der erste Song einfach so aus Spaß. White Stones hat nichts mit Opeth zu tun und ich sehe keine Verbindung zwischen den beiden Bands. Ich habe Kuarahy vor ein paar Monaten Mikael vorgespielt und er mochte es und hat sich für mich gefreut. Jeder in der Band hat Nebenprojekte und das ist auch wichtig – wir touren so viel, dass es uns irgendwann verschlingen könnte, wenn wir nicht aufpassen. Da war es wirklich schön, mal etwas Anderes zu machen. White Stones hat mir neue Kraft und Energie gegeben.”

Benannt nach Mendez‘ Geburtsort in Uruguay, stellt dieses Album eine Rückkehr zu seinen Wurzeln dar, sowohl zu den Wurzeln seiner Familie, als auch den Wurzeln seiner musikalischen Karriere – er erkundet die vergessenen Pfade seiner Vorfahren mit der Musik, die seine einzig wahre Leidenschaft ist – Death Metal. Ich fühle mich immer noch tief mit Uruguay verbunden,” sagt er nachdenklich. “Also wollte ich Musik machen, die etwas damit zu tun hatte – die Sonne auf der uruguayischen Flagge habe ich zum Logo von White Stones umgewandelt; es gibt viele kleine Dinge, die das Album mit diesem Land verbinden. Kuarahy bedeutet auf Alt-Uruguayisch ‘Sonne’”, kommentiert Mendez.

Kuarahy wurde in den Farm Of Sounds Studios in Barcelona aufgenommen und von Martin Mendez selbst produziert, währned Jamie Gomez in den Orgone Studios, UK fürs Abmischen und Mastern zuständig war.

Die Trackliste von Kuarahy liest sich folgendermaßen:

1.Kuarahy (1:24)

2.Rusty Shell (4:25)

3.Worms (3:57)

4.Drowned In Time (5:17)

5.The One (4:34)

6.Guyra (4:45)

7.Ashes (4:04)

8.Infected Soul (5:59)

9.Taste Of Blood (4:10)

10.Jasy (2:48)