Burning Witches: werden im April 2020 Ross The Boss auf dessen „Tour Of Fire“ durch Europa begleiten

Burning Witches werden ihr Drittwerk namens Dance With The Devil am 06. März 2020 via Nuclear Blast entfesseln. Passend dazu kann die Truppe heute bekanntgeben, dass sie die Metal-Legende Ross The Boss und seine Band im April 2020 auf deren Tour Of Fire durch Europa unterstützen werden. Die britische Rock ’n‘ Metal-Kombo Asomvel wird das Line-up der 23 Shows umfassenden Reise abrunden. Weitere Details findet Ihr unten!

Die Band kommentiert: „Das wird eine spannende Angelegenheit, denn auch wir sind große Manowar-Fans! Als wir gefragt wurden, ob wir Ross The Boss auf seiner Europatour begleiten möchten, konnte es natürlich nur eine Antwort geben! Es ist eine riesige Ehre für uns, mit solch tollen, erfahrenen Musikern die Bühne teilen zu dürfen! Das Tour-Line-up gleicht einem wahrgewordenen Traum aller Heavy Metal-Freaks, weshalb wir hoffen, dass wir im April viele Hexenjünger zu sehen bekommen!“

Die ROSS THE BOSS-Band dazu: „Wir, die Ross The Boss-Band, freuen uns sehr, heute eine ausgedehnte Europatour ankündigen zu können. Nachdem wir dieses Jahr derart hart an unserem neuen Album Born Of Fire gearbeitet haben, können wir das Biest endlich von der Leine lassen. Aber keine Sorge, auch die Klassiker, die WIR ALLE LIEBEN, werden nicht zu kurz kommen. Diese Shows solltet Ihr euch unter keinen Umständen entgehen lassen. Es erwartet euch nichts Geringeres als ein zügelloses Metal- und R’n’R-Paket!“

Asomvel-Bassist/Sänger Ralph schließt ab: „Falls Ihr glaubt, dass Asomvel Bock auf eine Tour mit Ross The Boss haben, dann kommt vorbei und seht euch unsere Unterwäsche an!“

Tour Of Fire – Europa 2020

w/ Ross The Boss, Asomvel

01.04. D Bochum – Matrix

02.04. D Siegburg – Kubana

03.04. D Leipzig – Hellraiser

04.04. D Eisenhüttenstadt – Dock 18

05.04. D Hamburg – Knust*

06.04. S Alvesta – Bullet Club

07.04. N Oslo – John DEE

08.04. N Haugesund – Flytten

10.04. DK Kolding – Godset

11.04. D Flensburg – Roxy

12.04. NL Nijverdal – Tattoo Easter Fest

13.04. NL Tilburg – Little Devil

15.04. NL Rotterdam – Baroeg

16.04. D Oldenburg – Amadeus

17.04. D Cham – 31 Jahre Mosh Club Kolmberg

18.04. D Mannheim – Delta Metal Meeting

19.04. D Würzburg – Posthalle

20.04. I Mailand – Legend Club

21.04. CH Pratteln – Z7

23.04. E Barcelona – Sala Bóveda

24.04. E Valencia – Paberse Club

25.04. E Pozal de Gallinas – Galia Metal Fest

26.04. P Lissabon – RCA Club

*ohne Asomvel