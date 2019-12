Heathen Rock Festival 2020 am 22.02.2020 im Rieckhof Harburg (Vorbericht)

Festivalname: Heathen Rock Festival 2020

Bands: Turisas, Waldgeflüster, Kalevala, Ymyrgrar, Endseeker, Crystal Viper, Detraktor, Induction

Ort: Kulturzentrum Rieckhof, Rieckhoffstrasse 12, 21073 Hamburg

Datum: 22.02.2020

Kosten: 31,00 € VVK, 39.00 € AK

Genre: Black Metal, Pagan Metal, Folk Metal, Viking Metal, Heavy Metal, Thrash Metal, Progressive Power Metal

Tickets: https://frontoffice.paylogic.nl/?event_id=133270&point_of_sale_id=8181

Veranstalter: Heathen Rock

Links: https://heathenrock-festival.de/, https://www.facebook.com/events/343534909630402/

Das Heathen Rock Festival geht 2020 bereits in die 11. Runde. „Support Your Way Of Music“ – dies war und ist das Motto des Heathen Rock Festivals im Herzen Harburgs. So hat es sich der Veranstalter auf seine Fahnen geschrieben. Das familiäre Flair steht seit jeher im Vordergrund, auch wenn das Event im Laufe der Jahre mit mehr als 600 Besuchern an Größe zugenommen hat. Dieses Festival versteht sich als Initiative, bei dem jeder seinen eigenen „Way Of Music“ unterstützen kann. Jedes Jahr haben Newcomer-Bands aus ganz Deutschland die Möglichkeit, sich einer breiten Masse zu präsentieren und Liveerfahrungen zu sammeln. Das musikalische Spektrum reicht von Heavy Metal hin zu Pagan oder auch Black Metal, für jeden Fan ist etwas dabei. Auch hochkarätige Bands wie Suidakra oder Chrome Divison waren bereits beim Heathen Rock vertreten.

Beim 11. Heathen Rock Festival steht die Viking Metal Formation Turisas aus Finnland als Headliner auf dem Programm. Wer sie live erleben möchte, hat hier die beste Chance dazu. Die Finnen geben in Deutschland nur wenige Konzerte im kommenden Jahr. Freuen darf man sich natürlich auch auf das gesamte Line-Up. Mit dabei sind 2020 Waldgeflüster, Kalevala, Ymyrgrar, Endseeker, Crystal Viper, Detraktor und Induction. Jede dieser Bands hat ein Facebookprofil. Wer mehr erfahren möchte, kann sich dort ein wenig umsehen.

Informationen rund um das Festival, wie Anfahrt, Parken, Übernachtung etc., erhaltet ihr auf der Homepage des Heathen Rock Festivals (hier). Der Parkraum vor dem Kulturzentrum Rieckhof ist begrenzt, daher empfiehlt der Veranstalter nahe gelegene Parkplätze und Parkhäuser. Für Gäste, die aus weiterer Entfernung anreisen, finden sich Empfehlungen für umliegende Hotels. Ein Anfahrtsplan steht ebenfalls zur Verfügung. Wer Hamburg kennt, weiß, dass dort ständig irgendwelche Baustellen für Umleitungen sorgen. Daher macht es Sinn, kurz vor der Anreise einen Blick in die aktuellen Anfahrtsinformationen zu werfen. Wie bereits in den letzten Jahren, wird es auch beim kommenden Heathen Rock kostenlose Programmhefte geben. Diese erhaltet ihr am Einlass, am Merch und beim Meet & Greet.

Save the date – sichert euch eure Tickets!

Tickets könnt ihr hier online bestellen: ogic.nl/?event_id=133270&point_of_sale_id=8181