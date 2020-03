Twilight Force: verkünden Headliner Tour mit Majestica und Dragony

Die schwedischen Adventure Metaller von Twilight Force haben vor Kurzem ihre Magical Mystical Tour 2020 mit Special Guests Majestica und Dragony und Silver Bullet im Gefolge angekündigt. Auf dieser Tour werden sie ihren Fans die fantastischen Erzählungen ihres neuen Werkes Dawn Of The Dragonstar vortragen, das letztes Jahr im August über Nuclear Blast erschienen ist.

Die Band verkündet: „Ritter, Zauberer, Reisende und Abenteurer der Sieben Königreiche! Lasst die Hörner des Triumphes erklingen! Twilight Force sind unermesslich stolz und glücklich, ihre erste Headliner Tour überhaupt verkünden zu können! Die Tour wird sie auf eine glorreiche Reise durch zahlreiche Königreiche führen und sie werden gemeinsam nicht weniger als 12 mächtige magische Schlachten mit euch austragen! Also schärft eure Schwerter, perfektioniert eure Zauber und folgt ihnen auf diese ruhmreiche Reise, die das Schicksal des Twilight Königreichs bestimmt! Doch es wartet noch mehr Ruhm, denn Twilight Force werden heldenhafte Verbündete mit zu ihren Abenteuern nehmen.

Auf dem ersten Teil der Tour sind ihre Special Guests niemand Geringeres als Majestica! Tommy Johansson und seine Ritter werden euch mit ihren wundervollen Kampfeshymnen die Ehre erweisen. Majestica werden aber nach der Hälfte der Tour Abschied nehmen, sodass ab der Schlacht in München am 20. April die Questlords von Dragony ihre Position als Special Guests einnehmen und Twilight Force helfen werden, einen raschen und gerechten Sieg zu erringen! Als Opener für die Tour – diejenigen Ritter, die mutig die Front und erste Abwehr gegen die Horden der Finsternis bilden sollen – werden die mächtigen Krieger von Silver Bullet dabei sein!“

Unten findet ihr die Links zu den musikalischen Kreationen der drei Bands, falls ihr euch auf die kommenden Schlachten vorbereiten wollt!

„Das Abenteuer hat erst begonnen! Zusammen werden wir den Lauf des Schicksals erschüttern!

Wir hoffen, euch alle auf dem Schlachtfeld zu sehen und möge die Macht des Drachen euch leiten!“

Die Tourdaten:

Magical Mystical Tour 2020

14.04. D Hannover – Musikzentrum*

15.04. CZ Prague – 007*

16.04. D Mannheim – MS Connexion*

17.04. I Milano – Legend Club*

18.04. CH Pratteln – Mini Z7*

20.04. D Munich – Backstage (Halle)**

21.04. D Bochum – Rockpalast**

22.04. NL Nijmegen – Doornroosje**

23.04. D Köln – MTC**

24.04. NL Eindhoven – Effenaar KZ**

25.04. F Paris – Backstage

26.04. D Osnabrück – Bastard Club**

*w/ Majestica

**w/ Dragony

15.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

14.-21.10. E Mallorca – Full Metal Holiday

ICYMI:

Seht euch hier die kürzlich enthüllten Track-By-Track-Trailer an:

Mehr zu Dawn Of The Dragonstar:

Das Album wird als Jewelcase-CD, Digibook, auf Vinyl sowie in digitaler Form feilgeboten werden. Sowohl die Vinyl- als auch die nur begrenzt verfügbare Digibook-Edition wird der Gefolgschaft einige Bonustracks bieten. Einer davon ist eine erlesene Coverversion des allseits beliebten Songs The Power Of The Ancient Force (2014), interpretiert von der begabten Singer-Songwriterin Hanna Turi. Der nächste Song, eine Orchesterversion von With The Light Of A Thousand Suns, nimmt einen auf eine Instrumentalreise in das westlichste Königreich von Vhardas mit. Doch ehe sich das Extra-Abenteuer gen Ende neigt, kommen die Knights Of Twilight’s Might zum allerersten Mal in den Genuss noch nie zuvor gehörter Demoversionen zweier antiker Twilight Force-Songs, Forest Of Destiny und Enchanted Dragon Of Wisdom, die aus Zeiten stammen, in denen Twilight Force noch nicht als Einheit existierten oder gar im Buch der Zeit Erwähnung gefunden hatten (2007 nach menschlicher Zeitrechnung).

Die Titel der zehn Kapitel, die eine Gesamtspielzeit von mehr als 57 Minuten vorweisen, lauten wie folgt:

01. Dawn Of The Dragonstar

02. Thundersword

03. Long Live The King

04. With The Light Of A Thousand Suns

05. Winds Of Wisdom

06. Queen Of Eternity

07. Valley Of The Vale

08. Hydra

09. Night Of Winterlight

10. Blade Of Immortal Steel

Bonustracks (nur Digibook und 2LP)

11. The Power Of The Ancient Force (Hanna Turi-Version)

12. With The Light Of A Thousand Suns (Orchesterversion)

13. Enchanted Dragon Of Wisdom (Demoversion 2007)

14. Forest of Destiny (Demoversion 2007)

Für die Aufnahmen des neuen Albums wurde einmal mehr die bandeigene Twilight Forge heimgesucht. Das Werk wird den treuen Knights Of Twilight’s Might dieses Mal nicht nur zehn neue Geschichten darbringen, sondern auch erstmals die Stimme des neuen Barden Allyon erklingen lassen. Er war 2018 dem Ruf der Prophezeiungen gefolgt und hatte sich dem Bündnis so angeschlossen.

Nachdem die Truppe die glorreichen Lieder ihrer zwei bisherigen Werke in den vergangenen Jahren mit bekannten Spielleuten wie Sabaton, Accept, Sonata Arctica oder Dragonforce in diversen Teilen der Erde vorgetragen hat, werden sich Twilight Force selbstverständlich auch dieses Mal auf die Lauer legen, um – wann auch immer sie die Chance ergreifen können – den Spielstätten in aller Welt einen Besuch abzustatten. Ein paar Gastspiele auf bekannten europäischen Festivals wurden bereits bekanntgemacht, weitere sollen in Bälde folgen…!

Twilight Force sind:

Allyon – Gesang

Lynd – E- und Akustikgitarren, Laute

Born – Bass

Blackwald – Keyboards, Klavier, Violine, Cembalo

De’Azsh – Schlagzeug

Aerendir – Gitarre

Weitere Infos:

