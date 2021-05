Tygers Of Pan Tang – Majors & Minors

Tygers Of Pan Tang? Ja, das Urgestein des New Wave of British Heavy Metal (NWoBHM) lässt wieder etwas von sich hören. Gegründet 1978 nach Romanfiguren von Michael Moorcock, war nach 1987 jahrelang gar nichts mehr von der Truppe zu hören. Erst eine Einladung zum Wacken Open Air 1999 brachte wieder Bewegung in das Bandleben. Sporadische Konzerte, Umbesetzungen und regelmäßige Veröffentlichungen von Sessions oder Livealben halten den Namen am Leben.

Tauchen in steter Regelmäßigkeit unveröffentlichte Aufnahmen der Ursprungstruppe auf, kommt jetzt ein Album mit Songs heraus, die erst in den letzten dreizehn Jahren geschrieben und aufgenommen wurden. Die Band kombiniert noch immer den Heavy Metal früherer Bands wie Black Sabbath und Deep Purple mit Punk-Rock in einer frischen und modernen Art. Majors & Minors ist eine Art Best-of -Zusammenstellung aus Titeln der neuen Bandgeneration und stellt die letzten vier Studioalben mit dem Sänger Jacopo (Jack) Meille zusammen. Sie sollen die Renaissance der Tygers repräsentieren. Die „neue“ Periode der Band dauert schließlich nun schon länger, als es die ursprüngliche Besetzung gegeben hat. Noch immer ist die Musik der Engländer nicht langweilig. Sie setzen noch immer auf Melodie, straighte Riffs und Power. Sie schaffen es sogar wie im Song She, in ihren Heavy Metal spanische Gitarren und Kastagnetten einzufügen. Die neue Orchesterversion von Spoils Of War oder das schlagzeug- und basslastige The Devil You Know setzt Maßstäbe. Damn You rockt mit irrem Tempo daher. Die Trackauswahl wird nie langweilig. Sie umfasst Partysongs genau wie Rockhymnen oder groovige Rock ’n‘ Roller.

Majors & Minors wird neben den digitalen Download- und Streaming-Angeboten wie derzeit wieder üblich, auf CD und Vinyl erscheinen. Allerdings gehen die Tygers Of Pan Tang einen ungewöhnlichen Weg. Die Tracklisten der Ausgaben unterscheiden sich. Sechs Tracks der CD haben es nicht auf die Vinyl geschafft. Hierbei handelt es sich um She, Never Give In, Worlds Apart, Glad Rags, Let It Burn sowie The Devil You Know. Dafür ziert das Ende der Vinyl eine Liveversion von Keeping Me Alive, aufgenommen 2018. Die Compilation in beiden Versionen enthält mit Plug Me In einen Song, der nie auf CD veröffentlicht wurde. Weiterhin beinhaltet sie eine neue Orchesterversion von Spoils Of War sowie den Track What You Say. Beide Songs sind nie zuvor in einem Albumformat veröffentlicht worden.