Unantastbar: ‚Autokino Tour 2020: Nichts kann uns stoppen‘

Das Coronavirus überrollt die Welt und alles steht still. Wirklich alles?

Nein!

Fünf Punkrocker lassen es sich von einem kleinen, heimtückischen Virus nicht länger n ehmen das zu machen, was sie am liebsten tun: Gemeinsam auf der Bühne zu stehen!

So ähnlich könnte ein Buch beginnen, aber jetzt mal Spaß beiseite: Wenn schon keine Festivalsaison, dann wenigstens eine kleine, aber feine Autokino-Tour!

Wir haben keine Ahnung, was da auf uns zukommt und wir wissen beim besten Willen nicht, ob das Ganze auch wirklich cool wird.

Aber wir haben keinen Bock mehr darauf, einfach nur daheim rumzusitzen und Däumchen zu drehen.

Im Juli gibt’s drei Mal die Möglichkeit, Unantastbar in Autokinos zu erleben, und zwar in Homberg – Efze (Hessen), Magdeburg – Messeplatz – Innenstadt (Sachsen-Anhalt) und in Lauda-Königshofen (Baden-Württemberg).

Wir haben Bock; ihr auch?

Tickets gibt es HIER!

Info zur Unantastbar Wellenbrecher Tour:

In den letzten Wochen kam immer wieder die Frage auf, ob die Wellenbrecher-Tour im Herbst 2020 stattfindet.

Laut aktuellem Stand gehen Unantastbar fest davon aus, dass sich die Lage bis zum Oktober beruhigt hat und die Konzerte gespielt werden können.

Sollten es die Umstände bis dahin jedoch nicht zulassen, so wurde bereits vorgesorgt und Ersatztermine im Herbst 2021 geblockt. Alle Konzerte würden nachgeholt werden und die Tickets ihre Gültigkeit behalten.

Wellenbrecher VVK, Tour und alle weiteren Infos: www.unantastbar.net/wellenbrecher

Video zu Wir Sind Die Stimme Single: KLICK

Wir Sind Die Stimme Single Stream und DL: KLICK

Album vorbestellen: KLICK

Wellenbrecher Tour 2020-2021

01.10.2020: Görlitz – Kulturbrauerei

02.10.2020: Geiselwind – FEK 9 Monsterfestival

03.10.2020: Herford – X

08.10.2020: Pirmasens – Quasimodo

09.10.2020: Stuttgart – LKA Langhorn

10.10.2020: Freiberg – Rock um zu Helfen

22.10.2020: Pratteln (CH) – Konzertfabrik Z7

23.10.2020: Frankfurt – Batschkapp

24.10.2020: Aachen – Aachener Event Center

29.10.2020: Kiel – Max Nachttheater

30.10.2020: Bremen – Aladin Music Hall

31.10.2020: Nürnberg – Löwensaal

28.11.2020: Innsbruck (A) – Music Hall

04.03.2021: Magdeburg – Amo Kulturhaus

05.03.2021: Berlin – Huxleys

06.03.2021: Wabern – RAS-Winter Night

11.03.2021: Schwerin – Club Zenit

12.03.2021: Hamburg – Große Freiheit 36

13.03.2021: Osnabrück – Hyde Park

25.03.2021: Dresden – Reithalle / Straße E

26.03.2021: Wien – Simmcity

27.03.2021: T.B.A.

08.04.2021: Hannover – Capitol

09.04.2021: Oberhausen – Turbinen Halle

10.04.2021: Balingen – Volksbankmesse

17.04.2021: München – Zenith

www.unanstastbar.net

www.facebook.com/unanstastbar