Tina Schüssler: 2 Plattenverträge, 4 Singles, 1 Album, Europa Tour, Medienpreis

Die Rocksängerin und TV-Moderatorin Tina Schüssler lässt sich trotz 44 abgesagten Konzerten plus Europatour mit Bonfire aufgrund Corona nicht aufhalten. So ist die Powerfrau über Deutschlands Grenzen hinaus seit über 13 Wochen das TV-Gesicht der Geisterkonzerte von Muxx.TV Köln und den PM7 Studios Augsburg. Mit dabei sind 18 Medienpartner, darunter 5 Radiosender. Sie moderiert, singt oder musiziert mit ihren Gästen und nimmt sie in einen Talk. Sie führt mit Witz und Wissen durch jede Sendung und wird schon als Nachfolgerin von Stefan Raab betitelt. Seit 4 Wochen hat sie auch eine eigene Late Night Show: Night Call mit Tina Schüssler.

Tausende Klicks über Nacht auf verschiedenen Plattformen sind für Tina Schüssler gerade an der Tagesordnung. Nun hat sie zu den Geisterkonzerten eine Late Night Show Night Call mit Tina. Jeden Dienstag von 22 bis 24 Uhr, kann man der ehemaligen dreifachen Weltmeisterin im Boxen, Kickboxen und K-1, nun ganz nah kommen.

Der Verleger, Produzent und Komponist Martin Ernst, der mit den großen Stars von Anastacia bis Heino in seinem Muxx.TV Studio Köln zusammenarbeitet, hat das Energiebündel Tina entdeckt. Er selbst ist auch sehr vielseitig unterwegs, ist bei The Voice of Switzerland musikalisch involviert, in zahlreichen Projekten aktiv und war unter anderem Bandleader (AllStars) der RTL Samstag Nacht Show. „Tina ist eine wirklich grosse Bereicherung. Sie bringt frische, motivierende und energiegeladene Power in jedes Format“, so Martin Ernst. „Tina bleibt fester Bestandteil als Musikerin, Moderatorin und Kooperationspartnerin bei Muxx.TV!“

TV, Radio, Konzerte, Plattenverträge, Medienpreis

Tina Schüssler ist in keinem Bereich mehr zu bremsen, denn nicht nur vor der Kamera im TV zeigt sie mit ihrer humorvollen Art, dass sie ein energiegeladenes Unikat ist. Auch ein großer Radiosender kam letzte Woche auf sie zu und bot ihr eine eigene wöchentliche neue Sendung an, die ab September starten wird. Zudem wurde sie für den Medienpreis Augsburg nominiert.

Das Multitalent schlägt jetzt aber auch im Musikbusiness als Singer/Songwriter richtig ein und unterzeichnete vor zwei Wochen gleich zwei Plattenverträge. „Beide Plattenlabels haben große Stars unter Vertrag und ich freue mich so sehr, ja kann es gar nicht glauben wie schnell gerade alles geht. An dieser Stelle ein großes DANKE an meinen Produzent Christof Czarnecki, an meine Band und die mega Crew. Nur zusammen können wir das jetzt alles stemmen“, sagt Tina und fügt hinzu: „Vielen Dank auch an alle Medienpartner und die vielen Radiosender die meine Songs spielen. Ihr seid phänomenal!“

Schüssler macht sich auch unter den Weltstars einen Namen, steht jetzt schon mit den Größten auf offiziellen Sound- und Setlisten zwischen Queen, Alicia Keys, Red Hot Chili Peppers, Beatles, Udo Lindenberg, Sting, Herbert Grönemeyer oder The Rolling Stones.

Veröffentlichungen ihrer Singles plus Album auf allen Download-Portalen (mit Musikvideos):

12.06.2020 – Single: „Captain Noah“

7us Music

Weiter geht es mit Pride & Joy Music im Vorlauf mit 3 Singles zum 1. Album:

03.07.2020 – Single: „Gedanken springen“

17.07.2020 – Single: „Keiner und Nichts“

07.08.2020 – Single: „Ich spring“

11.09.2020 – Album: „Verwirrte Welt“

(13 Songs, Rock+Hardrock)

Kommende Konzerte/Auftritte:

Ab September wird Tina Schüssler & Band nach den Corona Richtlinien erst mal weiter, darunter auch mit Bonfire zusammen, die Bühnen rocken.

05.09.20 Dillingen, Chili Kunst/Kultur Kneipe

06.09.20 Oberhausen, Helmut-Haller-Platz

08.09.20 München, Backstage

13.09.20 Nürnberg, Hirsch

17.09.20 Gersthofen, Sound Factory

19.09.20 Essen, Rock Musikfest

22.09.20 Ludwigsburg, Scala

30.10.20 Augsburg, Bob‘s Haunstetten

Ihre musikalische Leidenschaft entstand schon als Kind, sie spielte Klavier, Schlagzeug und Kontrabass im Orchester bei Uwe Rachuth. Nun hat sie in einem Jahr 21 Songs komponiert und bewegt sich von Pop, Rock bis zum Hardrock.

Soziales Engagement, Repräsentant

Seit über 27 Jahren steht Tina Schüssler stets positiv in der Öffentlichkeit, ist nicht nur eine Repräsentantin für die Stadt und den Landkreis Augsburg, sondern bringt sich ehrenamtlich aktiv für zahlreiche soziale Projekte ein und ist offizielle Patin sowie Botschafterin bei den größten Organisationen für Mensch, Tier und Natur.

Tina Schüssler & Band [OFFICIAL Artists for Sea Shepherd] „We fight for our oceans!“

Offizielle Patin/Botschafterin:

– Landkreisbotschafterin Augsburg

– Botschafterin der „DKMS“

– Botschafterin „Deutsches Rotes Kreuz“

– Patin „Bayerisches Kinderschmerzzentrum“

– Botschafterin „Bayerische Krebsgesellschaft“

– Patin „Mutter-Kind-Zentrum Augsburg“

– Botschafterin „Stunde des Herzens“ Österreich

– Patin: Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage

Konzert TV Livestream: https://youtu.be/F0xjjNYQsKQ

Showreel: https://youtu.be/szj49lKcyOQ

Homepage: www.tina-schuessler.de

Facebook: https://www.facebook.com/TinaSchuessler.de/