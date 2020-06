Blazing Rust: „Line Of Danger“ wird am 24.07.2020 veröffentlicht

Am 24. Juli 2020 wird das neue Album der russischen Heavy Metal Band Blazing Rust – Line Of Danger via Pure Underground Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 10. Juli 2020.

Aus dem russischen St. Petersburg kommend, veröffentlichen Blazing Rust mit Line Of Danger bereits ihr zweites Album – nach dem Debüt Armed To Exist von 2017 – über Pure Steel Records.

Klassischer Heavy Metal mit hart rockender Kante, fahren die Jungs mit einer unbekümmerten Frische auf, die ihresgleichen sucht. Reinrassiger „New Wave Of Traditional Metal“; oft melodischer, aber auch mal riffbetonter – das Quintett verliert nie die Balance zwischen Songwriter-Können und erdiger Bodenständigkeit. Unüberhörbar sind auch die Einflüsse der alten Legenden wie I.M. und anderen, dennoch finden sie jederzeit ihren eigenen Trademark-Sound, der jederzeit zu überzeugen weiß.

Für Fans der noch etwas jüngeren Metal-Generation ein mehr als würdiges Stück Edelstahl!

Coverartwork: Augusto Peixoto – https://www.artlimited.net/31943

Line Of Danger Tracklist:

1. Let It Slide

2. Line Of Danger

3. Amidst The Furious Waves

4. Race With Reality

5. The Son Of Lucifer

6. Murder

7. Only To Burn

8. Crawling Blind

Line-Up:

Igor Arbuzov – Vocals

Roman Dovzhenko – Guitars

Serg Ivanov – Guitars

Dmitry Pronin – Bass

Dmitry Dovzhenko – Drums

https://www.facebook.com/blazingrust

https://www.instagram.com/blazingrust_band/

https://www.last.fm/de/music/Blazing+Rust

https://vk.com/blazingrust