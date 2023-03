Unchained Horizon und Fuser am 03.03.2023 im Kling Klang, Wilhelmshaven

Bands: Unchained Horizon und Fuser

Ort: Kling Klang, Wilhelmshaven

Datum: 03.03.2023

Kosten: 12,00 € VVK, 15,00 € AK

Genre: Heavy Metal, Stoner Metal, Rock

Besucher: ca. 80 Besucher

Veranstalter: Kling Klang

Link: https://klingklang-event.de/events/

Setliste Unchained Horizon:

Into Stranger Bridge Misfits Beneath Ice Marksman Storm Curiosity Rest Of Peace Fragile Words Coming Home Fallen Kingdom Grim Reaper Uprising Beast Within

Heavy Metal und Stoner sollen das heutige Programm im Kling Klang in Wilhelmshaven füllen. Mit von der Partie sind die lokale Truppe Unchained Horizon und die Oldenburger Fuser. Die Kultkneipe in der Jadestadt füllt sich direkt zum Einlass. Alle haben Bock, mit dem Duo das Wochenende musikalisch einzuläuten. Die 12 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse inklusive humanen Getränkepreisen lassen die Stimmung schnell steigen. Im hinteren Bereich der Kneipe liegt die Bühne noch im Dunkeln, bis um kurz nach 21 Uhr auch noch feiner Nebel auf den Brettern aufzieht.

Die Oldenburger Fuser starten pünktlich und nach einigen Sekunden der instrumentalen Kunst steigt Klaus gesanglich beim Trio mit ein. Am Mikrofon agiert er jedoch nicht alleine, zusammen mit Berndt führt er durch den Abend. Mit dabei ist der neue Track Blue, der ordentliche Power in die Stoner Sause bringt. Neben den Rock-Elementen lebt die Truppe von harten Metal Riffs, die sie bis in die Doom Gefilde trägt. Schnell wird es voller und nur die ersten Reihen lassen noch Platz für weitere Interessierte. Berndt macht das Beste aus dem Gig. Er ist gesundheitlich eingeschränkt und muss im Sitzen seine Gitarre zocken, anstatt wie ein Wirbelwind die Bühne umzupflügen. Im hinteren Bereich wird es ebenfalls stetig voller, der Sound ist überraschend gut. Die griffigen Stoner-Elemente mit Hard Rock Einflüssen greifen weiter um sich und lockern die Stimmung spürbar auf. Hinter der Schießbude lässt Susanne nichts anbrennen und treibt ihre beiden Jungs unermüdlich an. Nach gut 45 Minuten ist bereits Schluss und Fuser verlassen die Bühne. Der gelungene Support für Unchained Horizon wird berechtigt mit Applaus quittiert.

Im September letzten Jahres haben die Wilhelmshavener mit ihrem aktuellen Langeisen Fallen Kingdom für Aufsehen gesorgt. Das Werk der Underground Truppe wurde in der Fachpresse sehr wohlwollend behandelt und brachte den fünf Musikern einen ordentlichen Sprung nach vorne. Wer vorab verwundert war, dass Unchained Horizon den Sprung zum Kultlabel Pure Steel Records genommen haben, wurden somit direkt eines Besseren belehrt. Gut gefüllt und mit über 80 Headbangern versehen, geht es im Kling Klang nach dem Intro direkt mit Stranger zur Sache. Dass technisch auch kleine Gruppen überzeugen können, ist 2023 kein Geheimnis mehr, dass ein Frontmann jedoch überzeugen kann, bleibt die deutlich größere Hürde. Nicht aber für Sascha Heese der zusätzlich noch an der Gitarre wirbelt. In bester Old School Manier bringt er die Achtziger Heavy Metal Jahre zurück auf die Bühne. Auf diesen starken Rückhalt, mit einem wirklich ansprechenden Soundbild können Unchained Horizon sorglos frei aufspielen. Da stört auch ein kleines technisches Problem bei Sascha nicht, welches in wenigen Sekunden behoben werden kann. Mit Bridge, Misfits und Beneath Ice steigt nicht nur die Stimmung, sondern auch die Temperatur im Konzertraum. Nach kurzen Ansagen liefern sie weitere Kracher in Form von Curiosity, Rest Of Peace oder FragileWords. Ob eingängige Refrains, lockere Beladen oder Old School Riffs – alles passt wie die Faust aufs Auge. Wer wie meine Person das erste Mal im Kling Klang ist, wird definitiv noch mal wiederkommen. Mehr hochwertiger Underground geht einfach nicht. Das denken sich auch Andreas Bauer, André Hanzen und Christian Kriesch, die ebenfalls die Äxte kreisen lassen. Die drei Gitarren sorgen für einen drückenden Sound, den Andi mit seinen Backvocals noch mal unterstreicht. Nicht vergessen darf man den Schlagzeuger Arne Meinerts, der im hinteren, etwas spärlich beleuchten Bereich der Bühne, nicht vergessen werden darf. Mit Uprising und Beast Within ist nach 15 Songs Feierabend. Ein wirklich gelungener Abend zweier noch kleinerer Bands, die mit viel Potenzial zu einem stimmungsvollen Abend eingeladen haben.