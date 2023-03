Hellfire Over Ilsenburg Part I: findet am 18.03.2023 statt

Am 18.03.2023 findet im Harz in Ilsenburg im Haus Der Vereine das „Hellfire Over Ilsenburg Part I“ statt. Es heißt endlich wieder Metal im Ilsenburg, denn schaffte es damals der legendäre Metalclub Harz e.V. immer wieder geniale Bands nach Ilsenburg zu lotsen (u.a. Belphegor, The Vision Bleak,….), so macht sich nun Drummer Svenner der Osterwieker Death Grind – Formation Nospheratu auf, eine weitere Reihe zu starten und lädt mit den Magdeburger Torturized und den Helmstedtern Bloodshed zwei regionale Größen ins Boot, die auch in Ilsenburg bereits vor Jahren ihre Visitenkarte abgaben und gern zurückkehren. Komplettiert wird das infernale Triple an dem Abend durch die Grinder Nospheratu.

Die Premiere von Hellfire Over Ilsenburg startet also mit einer Mischung aus Death Grind und Death / Black Metal!

Die Daten & Fakten:

Hellfire Over Ilsenburg Part I

Wann? – 18.03.2023 – https://www.facebook.com/events/699719434332435

Wo? Haus der Vereine in Ilsenburg (Mühlenstr. 14 38871 Ilsenburg (Harz))

Beginn? – 19:00Uhr (Einlass) / Beginn: 20:00Uhr

Bands?

Nospheratu – Death Metal Deathgrind aus Osterwieck – https://www.facebook.com/profile.php?id=100031908716957

Nospheratu hauen rohen einfachen Death Grind aus den Röhren. 1997 in Osterwieck gegründet, rattern sie seither eine Welle an tanzbarer Moshmusik herunter! Zieht´s euch rein!

Bloodshed – Death / Black Metal aus Helmstedt – https://www.facebook.com/eternalbloodshed

Death / Black Metal der feinsten Art, bei dem der letzte Krümel aus dem Ohr gepustet wird. Die Jungs haben das Projekt 1996 gegründet und haben sich sehr schnell zu einer mega guten Band entwickelt. Ein absolutes muss!

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=OQWPM_aLCzY

Torturized – Death Metal aus Magdeburg – https://www.facebook.com/torturizedofficial

Die Jungs aus Magdeburg holen seit 2001 den Staub von den Konzertdecken und werden euch am 18.3. anständigen Death Metal vor den Latz knallen. Mit dem neuen Album Aftermath und jeder Menge bock im Gepäck, werdet auch ihr an diesem Abend begeistert sein. Unbedingt reinziehen…. !!!!

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SWkJG4cAmEk

….im Anschluss:

AfterShow-Disco mit DJ Hellfire