Under A Spell: Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum zu „The Chosen One“

Am 19. Februar 2021 wird das neue Album der US-Metal Band Under A Spell – The Chosen One via Pure Steel Publishing auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 29. Januar 2021.

Wer auf Mezzosopran-Vocals und typische US-Metal-Songstrukturen steht, ist bei Under A Spell genau richtig. Under A Spell verbindet Elemente aus den 80ern wie King Diamond, Anthrax und Megadeth. Natürlich mit einem ganz eigenen Stil!

Dies ist spezielle Musik für Metal-Hörer mit besonderem Geschmack. Diese Hörer werden feststellen, dass diese neue Band genau zu ihren „Geschmacksnerven“ passt!

Alle Daten zum Album:

LINE-UP:

Pam Rosser – vocals

Jason Gully – guitars

Stergas Stockwell – guitars, backing vocals

Tom Rosser – bass

Eric Smith – drums

Quelle: Pure Steel Publishing