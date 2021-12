Under A Spell – The Chosen One

Dieses Mal habe ich in unserer Wühlkiste der übrig gebliebenen Alben des Jahres etwas herausgezogen, was mich mit dem Titel und dem Cover zunächst in seinen Bann gezogen hat. Ich vermute im ersten Moment ein ketzerisches, mit einem Zauber behaftetes Album, vielleicht im okkulten Bereich!?

Also schaue ich mir das Ding mal genauer an und werde sehr schnell eines Besseren belehrt. Das fängt ja gleich „gut“ an mit meinen Erwartungen, denn das Album The Chosen One der Amerikaner Under A Spell ist zwar das Debütalbum der Band aus Dallas / Fort Worth (Texas), es ist aber bereits von 2019 (damals in Eigenregie digital veröffentlicht). Das deutsche Label Pure Steel Records hat es im Februar dieses Jahres auf CD herausgebracht.

Das rifflastige Intro Padurea Neagra vermag mich noch zu Beginn in einen gewissen Bann zu ziehen, ok gerade einmal nahezu eineinhalb Minuten. Dann setzt der erste „richtige“ Song mit Voodoo Doll ein und ich bin direkt geläutert. Nichts mystisches, kreolisches oder sonstiges musikalisches Voodoo / Hexenzeug, wie ich es mir hier vorgestellt habe.

Die Platte entpuppt sich bereits hier als eine Heavy Metal Scheibe einer Band, deren Sängerin Pam Rosser mit Mezzosopran-Vocals daherkommt. Voodoo Doll verdaddeln sie irgendwie im Verlauf komplett, wie manch anderen Titel auch. Der Song kommt mir am Ende völlig uninspiriert vor.

Irgendwie geht es auf ähnliche Weise auf dem Album weiter. Mag der Gesang von Pam Rosser im ersten Moment noch recht spannend klingen, verebbt dies jedoch recht bald, denn sie variiert in ihrem Gesang kaum. So wirkt die Stimme manchmal doch künstlich und wie ein Ankämpfen gegenüber der Instrumentalfraktion, die eben ihr eigenes Ding macht. Deren Ding ist nicht unbedingt Champions League, so will ich es einmal dezent ausdrücken.

Also noch einmal zum Abschluss: So richtig in den Bann gezogen, einen Zauber auf mich gelegt haben Under A spell mit ihrem Debütalbum The Chosen One nicht. Und der Auserwählte / The Chosen One ist es bestimmt auch nicht, sondern eher ein Gaukler, der sich als der Auserwählte ausgibt. Wer mag, kann gerne einmal in das Album reinhören und ausprobieren, ob es ihn selbst in einen Bann zieht oder verzaubert.

