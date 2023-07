Underoath: verkünden Release ihrer neuen Single „Lifeline (Drowning)“

Die Metalcore Legenden Underoath veröffentlichen mit Lifeline (Drowning) ihre neue Single über MNRK Heavy. Erst kürzlich erschien eine Akustikversion ihrer in diesem Jahr veröffentlichten Single Let Go, die von Revolver, Alternative Press und Kerrang bereits gute Kritik bekam. In diesem Rahmen ging die Band mit Periphery auf US Headline Tour und kündigten ebenfalls ein neues Album für 2024 an.

„Lifeline (Drowning) ist ein Hilferuf. Ich denke wir alle sind schon mal an so einem Punkt gewesen. Was auch immer diese unkontrollierbaren Gefühle auslöst fühlt sich manchmal wie ertrinken an. Musikalisch wollten wir mit viel Melodie im Zentrum einen energetischen Song schreiben, der dennoch umhaut“, so die Band über ihre Single.

Im Sommer gehen Underoath mit The Ghost Inside, We Came As Romans und Better Lovers auf erneute US-Tournee. Falling In Reverse, Ice Nine Kills sind auf ausgewählten Shows ebenfalls im Programm.