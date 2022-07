Undertow: feiern das neue Album mit drei Festivalshows

Rund eine Woche vor der Veröffentlichung des kommenden Albums Bipolar (08.07.2022) geben Undertow ihre Releaseshows bekannt. Anstatt einer Clubtour haben sich die erfahrenen Doom-Metaller für drei Festivals zur Feier des neuen Albums entschieden.

Den Anfang macht das M.U.R. Open Air im thüringischen Königssee am 08.07.2022, einen Tag später spielt das Quartett beim In Flammen Open Air in Torgau und schließt die Releasewoche beim neu ins Leben gerufenen Wisdom Tooth Festival in Heimatnähe ab.

Bis dahin wird es auch eine weitere Videoauskopplung aus dem neuen Album geben.

Geniesst solange noch On Fire:

Undertow zählen mittlerweile zu den festen Konstanten in der deutschen Metal Szene. Seit fast 30 Jahren und über 600 Konzerten erscheint am 8. Juli nun des neunte Werk Bipolar. Die Reaktionen der Fachpresse sind nahezu euphorisch, die Fans sind es ebenso, was die nahezu vergriffene Limitied Edition im Vorverkauf zeigt. Undertow zeigen, dass man selbst ein so bärenstarkes Album wie den Vorgänger Reap The Storm noch toppen kann!