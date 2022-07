Orden Ogan feat. Leaves‘ Eyes Sängerin Elina Siirala: neue Single & Video zu „Absolution For Our Final Days“ online

Nach Veröffentlichung ihres letzten Erfolgsalbums Final Days (2021, AFM Records), welches auf einem sensationellen Platz #3 der Deutschen Albumcharts landete, hat die Power Metal Band Orden Ogan eine weitere neue Songversion veröffentlicht. Erst kürzlich legte die Band den Track It is Over, feat. Dennis Diehl von Any Day Given neu auf, heute folgte ein hochkarätiger Nachschlag, mit niemand geringerer als Leaves‘ Eyes Sängerin Elina Siirala!

Über die neue Song Version verrät Orden Ogan Sänger Sebastian „Seeb“ Levermann:

„Absolution For Our Final Days ist der zweite Track des aktuellen Orden Ogan Albums Final Days, der jetzt mit einem besonderen Gast am Mikrofon als Neuinterpretation erneut veröffentlicht wird. Nachdem das Feature im Song It is Over mit Metalcore Shouter Dennis Diel (Any Given Day) durch den Interessenten Stilmix sehr gut angekommen ist, haben wir uns gefragt, wie ein Track wie Absolution wohl mit opernhaften Vocals klingen würde. Orden Ogan goes female fronted symphonic Metal – hier kommt Absolution For Our Final Days feat. Elina Siirala von Leaves‘ Eyes!

Orden Ogan und Leaves‘ Eyes verbindet eine lange Live- und persönliche Historie auf vielerlei Ebenen und Elina ist eine großartige Sängerin und tolle Person, mit der man schnell und unkompliziert arbeiten kann. Es war naheliegend sie zu fragen, ob sie Lust auf dieses Experiment hat. Wir freuen uns sehr, dass sie dabei ist. Verrückt wie anders ein Song nur durch die (Art der) Vocals wirkt, right?!“

Seht das brandneue Orden Ogan Video zu Absolution For Our Final Days, feat. Elina Siirala hier:

Die Originalversion des Songs mit Seeb findet sich auf dem letzten Orden Ogan Album Final Days wieder, welches im März 2021 über AFM Records erschienen ist. Das erneut vom charismatischen Sänger produzierte Album entpuppte sich als wahrer Paukenschlag und zeigt, dass die Sauerländer zu den besten Songwritern im Heavy Metal zählen: Final Days vereint Finesse mit fetten Riffs, clevere Arrangements mit grandiosen Melodien. Auch nach dem x-ten Durchgang entdeckt man immer wieder Neues, und das alles verpackt in eine überlebensgroße Produktion.

AFM Records hat darüber hinaus die ersten fünf Orden Ogan Alben, (Vale, Easton Hope, To The End, Ravenhead und Gunmen), neu auf Vinyl aufgelegt. Fans und Sammler sollten hier schnell zugreifen: https://shop.afm-records.de/orden-ogan/

Für den kommenden Sommer haben Orden Ogan eine ganze Reihe an Live Dates bekannt gegeben, unter anderem auf dem Wacken, Summer Breeze oder ihrer eigenen Pirate Cruise II. Erlebt die Band an folgenden Dates:

Orden Ogan sind:

Seeb Levermann – Gesang

Nils Löffler – Gitarre

Patrick Sperling – Gitarre

Steven Wussow – Bass

Dirk Meyer-Berhorn – Drums

