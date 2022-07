Undertow: „Bipolar“ – das neue Album jetzt im Handel, neue Single online

Mit Bipolar liefern Undertow ihr bislang wohl komplexestes Werk ab. Neun brandneue Songs voller Hingabe, Düsternis und Kraft!

Das Album wurde von Michelle Darkness (End Of Green) in den Darkland Studios gemixt, das wieder mal beeindruckende Cover wurde von Björn Gooßes | Killustrations gestaltet

Zur Feier des Tages ist heute eine weitere Single / Videoauskopplung vom neuen Album erschienen:

Shadows zeigt die unbändige Dynamik, die in Undertow steckt.

Undertow zählen mittlerweile zu den festen Konstanten in der deutschen Metal Szene. Seit fast 30 Jahren und über 600 Konzerten erscheint heute nun des neunte Werk Bipolar. Die Reaktionen der Fachpresse sind nahezu euphorisch, die Fans sind es ebenso, was die nahezu vergriffene Limitied Edition im Vorverkauf zeigt. Undertow zeigen, dass man selbst ein so bärenstarkes Album wie den Vorgänger Reap The Storm noch toppen kann!

Live:

08.07.2022 M.U.R Open Air, Königssee

09.07.2022 In Flammen Open Air, Torgau

16.07.2022 Wisdom Tooth Festival, Wildbachstadion Bissingen

06.08.2022 Black Sunset Festival, Albshausen

08.10.2022 Rock It Aalen

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: