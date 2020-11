Une Misère: feiern das einjährige Jubiläum von „Sermon“ mit 2 neuen Live-Musikvideos zu ‚Spiral‘ und ‚Voiceless‘

Vor einem Jahr hat die isländische Abrissbirne Une Misère ihr Debütalbum Sermon via Nuclear Blast Records veröffentlicht und pünktlich zu ihrem gestrigen Jubiläum veröffentlicht die Band heute zwei neue Musikvideos.

Seht hier die beiden Liveclips zu Spiral und Voiceless, die beide während der letztjährigen Releaseshow am 14. Dezember aufgenommen wurden.

Seht Spiral hier:

Seht Voiceless hier:

Die Band kommentiert:

„Am 1. November letzten Jahres haben wir unser Debütalbum Sermon veröffentlicht, und dieser Tag hat alles verändert. Das größte Dankeschön geht an alle, die das Album gekauft haben, es streamten oder in sonstiger Weise mal reingehört haben. Danke, dass ihr unser Elend mit der Welt geteilt habt.

Wir haben Une Misère immer als ein Kollektiv angesehen und ihr alle seid ein Teil von Une Misère, genau wie wir. Danke euch. Große Neuigkeiten schweben am Horizont und wir können nicht erwarten, bald mit euch zu teilen, woran wir gearbeitet haben.

Misery will always survive. Une Misère forever.“

Sermon wurde von Sky van Hoff (u.a. Emigrate, Rammstein) produziert und gemischt, Svante Forsbäck war für das Mastering des Albums verantwortlich. Um die Technik kümmerten sich Marco Bayati, Sky van Hoff sowie Marco Kollenz. Das dazugehörige Artwork wurde von Niklas Sundin (Dark Tranquillity) geschaffen.

Als Produkt der Moderne lassen sich Une Misère musikalisch schwer einordnen. Mit unglaublicher Härte beschieden, bewegt sich die Band irgendwo in einem Spektrum zwischen Blackened Hardcore und aggressivem Metal.

Holt euch Sermon in verschiedenen Formaten hier: nuclearblast.com/unemisere-sermon

Sermon Trackliste:

01. Sin & Guilt

02. Sermon

03. Overlooked // Disregarded

04. Burdened // Suffering

05. Fallen Eyes

06. Beaten

07. Grave

08. Failures

09. Damages

10. Offering

11 Spiral

12. Voiceless

Une Misère sind:

Jón Már Ásbjörnsson – Gesa

Fannar Már Oddsson – Gitarre, Gesang

Gunnar Ingi Jones – Gitarre

Benjamín Bent Árnason – Schlagzeug

Þorsteinn Gunnar Friðriksson – Bass

Weitere Infos:

www.facebook.de/fallujahofficial

www.nuclearblast.de/fallujah

www.facebook.com/UneMisere/

www.unemisere.com/