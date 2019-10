Une Misère: sprechen über die Gründung der Band in ihrer „Iceland: Beauty In Misery“ Dokumentation

In weniger als zwei Wochen wird die Isländische Abrissbirne Une Misère ihr Debütalbum Sermon am 1. November 2019 über Nuclear Blast Records veröffentlichen.

Heute spricht die Band über ihre Gründung. Seht euch hier Teil 4 ihrer Iceland: Beauty in Misery Serie an, in der sie darüber ins Detail gehen, wie die Band entstand und wie sie ihr Image und ihren Sound entwickelten:

Une Misère haben vor Kurzem den ersten Teil ihrer Doku-Serie Iceland: Beauty in Misery veröffentlicht, in der es um die Band und ihr düsteres Verhältnis zu diesem pittoresken Ort geht, der mittlerweile auf der Bucket List der Social-Media-Influencer-Elite steht.

Sermon wurde von Sky van Hoff (Emigrate, Rammstein, etc) produziert und gemischt und von Svante Forsbäck gemastert. Als Engineer fungierten Marco Bayatl, Sky Van Hoff und Marco Kollenz. Das Album Artwork wurde von Niklas Sundin (Dark Tranquility) geschaffen.

Als Produkt einer modernen Zeit, sind Une Misère musikalisch schwer zu kategorisieren. Mit unglaublicher Härte beschieden, bewegt sich die Band irgendwo im Spektrum zwischen Blackened Hardcore und aggressivem Metal.

Vor Kurzem veröffentlichte die Band das Video zu ihrer zweiten Single Failures. Es war eine wahre Familien-Angelegenheit, da die Band das Video selbst produziert hat und Gunnar Ingi Jones selbst für die Regie zuständig war. Mit besonderem Dank an Kex Hostel und alle Fans, die mitgeholfen haben, das Video umzusetzen. Seht euch das Video zu Failures hier an:

Jón Már Ásbjörnsson kommentiert: „Failures erzählt von meinem Weg weg von den Drogen. Die Einsicht, die Ausnüchterung, der Entzug und der Selbst-Hass, den das mit sich gebracht hat. Es ein Song über Wut und Reue, aber auch irgendwie die Erleichterung, die man einfach braucht. Es hält mich fern von Drogen. Dieser Song geht an all die Straight Edge Kids da draußen.“

Sermon wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

• CD Jewel

• Black W/ Gold Splatter Vinyl

Bestellt Sermon hier vor: http://nblast.de/UneMisereSermon

Oder merkt Euch das Album hier auf Spotify, Apple Music und Deezer vor: http://nblast.de/UneMiserePreSave

Sermon Tracklist:

1. Sin & Guilt

2. Sermon

3. Overlooked // Disregarded

4. Burdened // Suffering

5. Fallen Eyes

6. Beaten

7. Grave

8. Failures

9. Damages

10. Offering

11. Spiral

12. Voiceless

Mehr zu Sermon:

Damages music video: https://youtu.be/V6gSfs8_iuE

Drum tracking at Sundlaugin Studio: https://youtu.be/-rUIq6th-M8

Guitar tracking at Sundlaugin Studio: https://youtu.be/Q2lPyWOR1l8

Seht das Video zu Sermon von Regiesseurin Amy Haslehurst hier: https://youtu.be/5Ox7sCuQftY

Hört/Streamt den Song hier: http://nblast.de/UneMisereSermonSingle

Iceland: Beauty in Misery Serie:

Teil 1: https://youtu.be/0zdyHd85KOA

Teil 2: https://youtu.be/YoiljdNpPm8

Teil 3: https://youtu.be/9gdceLaBJHI

Une Misère live

06. – 09.11. Reykjavík – Iceland Airwaves

19.12. Reykjavík – Special Release Show

* Stay tuned for more dates to be announced soon!

Mehr Tourdaten:

Seht Une Misère live auf der Darkest Hour 25th Anniversary Tour 2020 mit Fallujah, Bloodlet und Lowest Creature.

17.01. D Karlsruhe @ Weiße Rose

18.01. B Antwerp @ Kavka

19.01. F Paris @ Petit Bain

20.01. UK Manchester @ Rebellion

21.01. UK London @ Underworld

22.01. NL Den Bosch @ Willem Twee

23.01. D Leipzig @ Conne Island

24.01. D Hamburg @ Logo

25.01. D Berlin @ Bi Nuu

26.01. P Warsaw @ Hydrozagadka

27.01. A Vienna @ Arena

28.01. CZ Prague @ Futurum

29.01. H Budapest @ Dürer Kert

30.01. D Munich @ Backstage

31.01. CH Aarau @ Kiff

01.02. D Bochum @ De Matrix

Une Misère sind:

Jón Már Ásbjörnsson – Vocals

Fannar Már Oddsson – Guitar and vocals

Gunnar Ingi Jones – Guitar

Benjamín Bent Árnason – Drums

Þorsteinn Gunnar Friðriksson – Bass