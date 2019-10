A Tale Of Two Sisters: ab 29.11. als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook

Capelight Pictures präsentiert den atmosphärischen Geister-Thriller A Tale Of Two Sisters. Der Film, der Regisseur Kim Jee-woon (I Saw The Devil, A Bittersweet Life, The Last Stand) zum internationalen Durchbruch verhalf, gilt als stilprägender Genre-Meilenstein und zählt zu den erfolgreichsten koreanischen Horrorfilmen aller Zeiten! In der Hauptrolle überzeugt Schauspielerin Lim Soo-jung (I’m A Cyborg, But That’s OK).

A Tale Of Two Sisters ist ab dem 29. November als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (Blu-ray + DVD) und Standard-DVD erhältlich.

Kurzinhalt:

Nach ihrem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik kehren die Schwestern Su-mi und Su-yeon nach Hause zurück. Die ersehnte Heimkehr hatten sich die beiden allerdings friedlicher vorgestellt. Ihr Vater lebt inzwischen mit einer neuen Frau zusammen, die den Mädchen nur Misstrauen entgegenbringt und ihnen das Leben zur Hölle macht. Während sich Su-yeon immer mehr zurückzieht, macht Su-mi keinen Hehl aus ihrem Hass und ihrer Verachtung gegenüber der psychotischen Stiefmutter. Als das dunkle Landhaus auch noch von seltsamen Geschehnissen heimgesucht wird und die Mädchen von Albträumen geplagt werden, droht die ohnehin angespannte Situation zu eskalieren …