Une Misère: veröffentlichen „Sermon (Live)“

Am 1. November 2019 veröffentlichte Islands Abriss Crew Une Misère ihr explosives Album Sermon via Nuclear Blast Records. Mit einem Heimspiel Konzert in Iðnó, Reykjavik Island, feierte die Band den Release. Nun erschien das Live Audio und exklusiver Footage der denkwürdigen Show in Form von Sermon Live.

Une Misère dazu: „Am 14. Dezember 2019 spielten wir unsere Releaseshow im Iðnó, Reykjavík. Wir haben alles für diese Show gegeben, physisch wie psychisch und das Resultat war überwältigender als wir es uns je ausgemalt hätten. Die Atmosphäre in der Venue, die Einstellung all jener, die zu Besuch kamen ebenso wie die derjenigen, die an dieser Show mitgewirkt haben – alles fiel auf einmal zusammen. Wir wollen allen danken, die uns dabei geholfen haben, dies zu realisieren. Unser Sermon lebt für immer!“

Sermon Live ist jetzt für Download und Streaming erhältlich, das gesamte Live Footage ist auf YouTube verfügbar. Das Album wurde produziert von Þorsteinn Gunnar Friðriksson und Leifur Örn Kaldal, der sich für das Mixing verantwortlich zeichnet. Das Artwork gestaltete Ingibjörg Soffía auf Grundlage einer Fotografie von Ásgeir Helg.

Schaut euch das eindrucksvolle Konzert von Sermon hier an:

Sermon Live Trackliste:

1. Sin & Guilt (Live)

2. Sermon (Live)

3. Overlooked – Disregarded (Live)

4. Burdened – Suffering (Live)

5. Fallen Eyes (Live)

6. Beaten (Live)

7. Grave (Live)

8. Failures (Live)

9. Damages (Live)

10. Offering (Live)

11. Spiral (Live)

12. Voiceless (Live)

13. Condescend (Live)

Sermon wurde von Sky van Hoff (u.a. Emigrate, Rammstein) produziert und gemischt, Svante Forsbäck war für das Mastering des Albums verantwortlich. Um die Technik kümmerten sich Marco Bayati, Sky van Hoff sowie Marco Kollenz. Das dazugehörige Artwork wurde von Niklas Sundin (Dark Tranquillity) geschaffen.

Als Produkt der Moderne lassen sich Une Misère musikalisch schwer einordnen. Mit unglaublicher Härte beschieden, bewegt sich die Band irgendwo in einem Spektrum zwischen Blackened Hardcore und aggressivem Metal.

Holt euch Sermon in verschiedenen Formaten hier: nuclearblast.com/unemisere-sermon

Une Misère sind:

Jón Már Ásbjörnsson – Gesang

Fannar Már Oddsson – Gitarre, Gesang

Gunnar Ingi Jones – Gitarre

Benjamín Bent Árnason – Schlagzeug

Þorsteinn Gunnar Friðriksson – Bass

