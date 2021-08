Unto Others: haben die neue Single/Video „Downtown“ veröffentlicht

Nachdem Unto Others im Juni ihre Vetragsunterschrift bei Roadrunner Records bekannt geben konnten, hat die Metalband aus Portland, Oregon erneut gute Nachrichten zu verkünden, die Veröffentlichung eines neuen Albums nämlich. Strenght lautet der Titel des kommenden Werkes, das am 24. September erscheint und auf das vielgerühmte Debütalbum Mana folgt, das 2019 in diversen Jahrebestenlisten weit oben rangierte. Mit Downtown schicken Unto Others heute direkt einen neuen Song vom kommenden Album ins Rennen. Das Album kann ab heute vorbestellt werden. Die Band hat außerdem den neuen Song Downtown veröffentlicht, der ab heute auf allen Plattformen gestreamt werden kann und zu dem es ein Video unter der Regie von Brock Grossl gibt.

Zur Entstehung von Strenght hat Sänger und Gitarrist Gabriel Franco das Folgende zu sagen: „Ich wünschte, ich könnte sagen, dass mir das Album einfach so zugeflogen ist. Tatsächlich jedoch war das Schreiben, Aufnehmen und Abmischen ein ziemlich fordernder Prozess, der sich insgesamt 10 Monate hinzog – so lange habe ich noch nie mit der Arbeit an einem Album zugebracht. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das werdet am Ende ihr da draußen entscheiden! Fest steht: Rizk hat großartige Arbeit geleistet, dem Album einen organischen Heavy-Sound zu verleihen und es war ein Privileg, mit ihm zu arbeiten. Ich kann sagen, dass ich extrem stolz auf das Ergebnis bin und es mir immer wieder ins Bewusstsein ruft, dass wir Dinge nicht tun, weil sie einfach sind – sondern weil sie schwer sind.“

Produziert und gemischt von Arthur Rizk, wurde Strenght zwischen Juni 2020 und April 2021 im Redwood Studio in Philadelphia, PA und in den Falcon Studios in Portland, OR aufgenommen. Die bevorstehende Veröffentlichung ist das Debütalbum von Unto Others bei Roadrunner Records und der Nachfolger ihrer von der Kritik gefeierten LP Mana aus dem Jahr 2019. Strenght enthält auch die Single When Will Gods Work Be Done, die Anfang des Sommers zusammen mit der Nachricht über das Signing der Band veröffentlicht wurde.

Bestehend aus Gabriel Franco (Gesang / Gitarre), Brandon Hill (Bass), Sebastian Silva (Gitarre) und Colin Vranizan (Schlagzeug), gründeten sich Unto Others 2017 in Portland, OR und machten sich unter ihrem alten Banner Idle Hands schnell einen Namen. Nach der 2018 erschienenen Don’t Waste Your Time EP veröffentlichten sie 2019 ihr Debütalbum Mana, das von vielen Seiten gelobt wurde. Stereogum bezeichnete Unto Others als eine der „40 besten neuen Bands des Jahres 2019“ . Mana bekam einige Auszeichnungen als besten Album 2019 u.a. von Metal Hammer, Decibel Magazine, Invisible Oranges, Treble, Stereogum und Heavy Consequence, wobei letztere anmerkte: „Franco klingt mehr nach Robert Smith als nach Bruce Dickinson, obwohl man sowohl The Cure als auch Iron Maiden im Sound seiner Band hören kann.“ Unto Others begleitete King Diamond und Uncle Acid & The Deadbeats auf einer ausverkauften Tour durch Nordamerika als Support für Mana und kehrte 2020 mit der überraschenden Veröffentlichung von Don’t Waste Your Time II zurück.

Tracklisting:

1. Heroin

2. Downtown

3. When Will Gods Work Be Done

4. No Children Laughing Now

5. Destiny

6. Little Bird

7. Why

8. Just a Matter of Time

9. Hell is For Children

10. Summer Lightning

11. Instinct

12. Strength

Unto Other 2021 Tour Dates:

With Behemoth, Arch Enemy, and Carcass

Hier die Termine im deutschsprachigen Raum, weiter Dates findet ihr auf der Homepage

15.10. Berlin – Columbiahalle

20.10. Wien – Gasometer

22.10. Ludwigsburg – MHP Arena

26.10. Zürich – Samsung Hall

27.10. Frankfurt – Jahrhunderthalle

29.10. München – Zenith

30.10. Dusseldorf – Mitsubishi Hall

31.10. Hamburg – Edel Optics Arena