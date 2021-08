Inga Rumpf – Universe Of Dreams + Hidden Tracks

Fazit

Ihre Fanbase wird ganz sicher kein Time For Metal Stammleser sein, aber man sollte ruhig mal wissen, was Inga Rumpf in ihren vielen Jahren am Mikrofon auf die Beine gestellt hat. Der rockige Blues-Fan, der auch ein Ohr für instrumentell gut verarbeiten Pop hat, darf hier mal ein Ohr riskieren. Der Gesangsfarbe begeistert mich persönlich, da mir bislang die Frontfrau völlig fremd war. Musikalisch gut unterwegs muss man eben nur Lust auf harmonische Stücke haben, die wie an einer Perlenkette aufgezogen, über gleich zwei Silberlinge dem Käufer in die Ohren dringen. Die Idee, nicht einfach eine Geburtstags Best-of auf die Fans loszulassen, kommt gut an. Neues Material gepaart und unveröffentlichtem altem Material in Kombination hat Charakter und zieht dem treuen Fan nicht nur Geld aus der Tasche. Trotzdem bleibt ein großes Aber! Wer Blues Rock verspricht und dann doch eher Mainstream Kuschel Blues abliefert und dabei Weststaaten Feeling aufleben lässt, hat eine Zielgruppe vor Augen, die man im Rock und Metal Sektor nur sehr selten findet. Griffiger und mehr Zug in allen Instrumenten würden mir einen größeren Kick geben. Die Leistung soll nicht geschmälert werden, nur muss man diese Faktoren bei der Bewertung mit berücksichtigen.



Anspieltipps: Hold On - Slow Down und All In Good Time