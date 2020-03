Unzucht: Jenseits Tour 2020 verschoben

Die Infos der Musiker:

„Neue Daten für die Jenseits Tour

Liebe Unzüchtige,

wie gestern geschrieben, ändern sich momentan täglich die Umstände – und so jetzt auch die Daten unserer Jenseits Tour im März/April. Vielen Dank an alle lokalen Veranstalter und an unseren emsigen Booker Frank vom Extratours Konzertbüro, die innerhalb nur eines Tages eine Lösung gefunden haben. Es werden alle Shows verlegt, die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Für das Berlin-Konzert steht das Datum noch nicht fest, das wird schnellstmöglich bekanntgegeben. Das einzige Konzert, das leider ersatzlos ausfällt, ist das in Cham – hier können die Tickets ab sofort an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Wir wissen, dass ihr traurig seid – sind wir auf jeden Fall auch – aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sorry an alle, die jetzt Stress haben wegen über den Haufen geworfener Reisepläne und Reservierungen etc. – aber in einem Ausnahmefall wie diesem müssen wir halt alle etwas zurückstecken. Es ist wichtig, jetzt möglichst gelassen zu bleiben und zusammenzuhalten. Hoffen wir, dass sich bald alles wieder normalisiert. Passt auf euch auf, nehmt Rücksicht auf eure Mitmenschen und lasst es euch gut gehen!

Cheers, One Love & bis bald!

Eure Unzucht„