Uriah Heep: veröffentlichen am 24.09.21 „Choices“, ihre persönlich ausgewählten Hits in einer 6-CD-Edition

BMG kündigt für den 24. September die Veröffentlichung von Choices an, einer persönlichen Auswahl von Uriah Heep Hits und Deep Cuts aus der außergewöhnlichen fünfzigjährigen und 24 Alben umfassenden Karriere der Band.

Das Album entstand unter der Mitwirkung von Uriah Heep selbst und wurde von Gitarrist und Gründungsmitglied Mick Box aus den bedeutenden Alben der britischen Hardrock-Legenden zusammengestellt. Die sechs Discs enthalten eine persönliche Auswahl von Ken Hensley und Lee Kerslake, die beide leider im Jahr 2020 verstorben sind. Neu in die Choices-Sammlung aufgenommen wurden Leadsänger Bernie Shaw und Keyboarder Phil Lanzon, die beide seit 35 Jahren in der Band sind, und ergänzt werden sie durch Stücke von Paul Newton und Mick Box.

Diese Sammlung von 77 Titeln wird durch sechs Kunstkarten vervollständigt, die persönliche Notizen von jedem Bandmitglied und ihre reproduzierte Unterschrift tragen.

‘Who would have guessed it, 50 years of Heep and counting! Our music has continued to stand the test of time, and the fans are the reason we are still here doing it. There is no better feeling than knowing our music has endured, and that our live shows continue to rock people in 62 countries worldwide.’

Mick Box

Das 6-CD-Box-Set Choices, kann hier vorbestellt werden!

Für alle Vinylfreunde kommt zudem das exklusive Picture Disc Vinyl Box-Set Every Day Rocks ebenfalls am 24.09.2021: