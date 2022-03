Valhalla Benefiz Meeting: am 26.03.2022 mit Surtalog / Cavus Notes / Killing Suzy / Sober Truth und Warfield Within

Am 26.03.2022 findet im legendären Valhalla Metal Pub in Köln ein Metal Benefiz Meeting für die Ukraine statt. Alle Erlöse des Tages gehen als Spende an die Ukraine. Live Acts werden folgende Bands sein:

Surtalog / Cavus Notes / Killing Suzy / Sober Truth und Warfield Within

Hier das Timetable:

Einlass ist um 17:00 Uhr

18:15 – 18:50 Cavus Notes

19:10 – 19:45 Surtalog

20:05 – 20:40 Killing Suzy

21:00 – 21:40 Sober Truth

22:00 – 22:50 Warfield Within

Die Veranstalter zum Event:

„Dem Gefühl von Hilflosigkeit, Wut und Angst etwas entgegenzuwirken, findet am 26.03.2022 im Valhalla Metal Pub, präsentiert von Death Cult Promotion ein Benefiz Meeting für die Ukraine statt. Wissend, dass dies diesen völlig sinnlosen Krieg in der Ukraine nicht stoppen wird, nutzen wir dennoch unsere Waffe der Musik. Wir wollen musikalische Zeichen setzen, gegen die sich ausbreitende Angst und Kältestarre und uns solidarisch zeigen mit den Menschen, die von einem Tag auf den anderen getötet, gefoltert, vertrieben und zerissen werden! Stop this f.. MADNESS!!!“

Veranstaltungsort:

Valhalla Metal Club Köln

Clevischer Ring 119

51063 Köln

Hier kommt ihr zur Eventseite: https://www.facebook.com/events/754785392572528

Tickets sind für 15 Euro erhältlich:

https://www.eventim.de/event/valhalla-benefiz-meeting-valhalla-15037496/?affiliate=EYA