Valley Of The Sun: das neue Album steht in den Startlöchern

In den letzten zehn Jahren haben Valley Of The Sun die Bühnen in ganz Europa und Nordamerika zum Beben gebracht, drei Alben voll mit hochoktanigem Rock ’n‘ Roll rausgehauen und damit Tausende von Fans gewonnen. Jetzt haben sie endgültig die Weltherrschaft im Visier, was mit ihrem bisher umwerfendsten Album The Chariot durchaus klappen sollte. Es gibt eine dynamische Flut aus High-Volume-Rock, schwebenden Melodien und furiosen Rhythmen, serviert im Cincinnati-Style mit einem kühlen Bier an der Seite. Probiert das einfach mal aus! Im „Tal der Sonne“ ist tatsächlich vieles besser!

www.instagram.com/valleyofthesunband

www.facebook.com/valleyofthesun