Sabaton: „The War To End All Wars“ erobert die internationalen Charts

Schwedens berühmteste Kriegschronisten Sabaton schreiben selbst Geschichte: Mit ihrem neuesten Meisterwerk The War To End All Wars, das am 4. März über Nuclear Blast Records veröffentlicht wurde, erreicht die Band Platz 1 der Albumcharts in Deutschland, Österreich, Schweden, Polen, Ungarn, Tschechien und Finnland.

Während Sabaton zum zweiten Mal in Folge die Top-Positionen in Deutschland und Schweden erreichen, gelingt ihnen zum ersten Mal in ihrer Karriere auch der Sprung auf Platz 1 in Finnland, Ungarn, Polen, Tschechien und Österreich. Dies und weitere hervorragende Ergebnisse in anderen Ländern machen The War To End All Wars zum bisher erfolgreichsten Album der schwedischen Band.

Marcus Hammer, der Geschäftsführer von Nuclear Blast, über diesen großen Erfolg:

„Sabaton haben wieder einmal ein ganz starkes Album abgeliefert, folgerichtig sehen wir weltweit hervorragende Chartergebnisse und eine weitere Nummer 1 in Deutschland. Das ganze Team von Nuclear Blast gratuliert den Jungs um Pär und Joakim sowie dem ganzen Sabaton Team ganz herzlich zu diesem weiteren großen Erfolg und Meilenstein in ihrer Karriere.“

Die volle Chartübersicht sehr ihr hier:

#1 Deutschland

#1 Schweden

#1 Finnland

#1 Österreich

#1 Polen

#1 Ungarn

#2 Norwegen

#2 USA Billboard Top Hard Rock Albums

#4 Schweiz

#4 Belgien

#6 Niederlande

#6 Tschechien

#16 UK

The War To End All Wars ist das zehnte Album der Band und das zweite Konzeptalbum von Sabaton über den Ersten Weltkrieg. Es erzählt Geschichten, Wunder und Grausamkeiten aus einer der dunkelsten Episoden der modernen Geschichte – und verbindet diese wahren Geschichten mit lautem, brutalem, knochenbrechendem Heavy Metal.

Die Band hat zudem vor Kurzem die neuen Tourdaten für The Tour To End All Tours bekannt gegeben. Den gesamten Tourplan findet ihr hier:

The Tour To End All Tours 2023

präsentiert von Cobra Agency

14.04. UK Leeds – First Direct Arena

15.04 UK London – The SSE Arena Wembley

16.04. UK Cardiff – Motorpoint Arena

18.04. UK Glasgow – The SSE Hydro

21.04. FR Paris – Zenith

24.04. DE Hamburg – Barclays Arena

25.04. LU Esch / Alzette – Rockhal

28.04. SE Stockholm – Avicii Arena

29.04. NO Oslo – Spektrum

30.04. DK Copenhagen – Royal Arena

02.05. DE Hannover – ZAG Arena

03.05. NL Amsterdam – Ziggo Dome

05.05. DE Berlin – Mercedes Benz Arena

06.05. DE Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

07.05. AT Vienna – Stadthalle

12.05. DE Cologne – Lanxess Arena

13.05. BE Antwerp – Sportpaleis

15.05. DE Munich – Olympiahalle

18.05. EE Tallinn – Saku Arena

19.05. FI Helsinki – Ice Hall

20.05. FI Kuopio – Kuopio Hall

Tickets sind hier verfügbar:

https://www.sabaton.net/tour/

