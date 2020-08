Velvet Viper: veröffentlichen zweite Single vom kommenden remasterten Zed Yago Re-Release „From Over Yonder“

Velvet Viper werden das erste Zed Yago Album From Over Yonder (Remastered) am 21.08.2020 bei Massacre Records erneut veröffentlichen!

Ab sofort kann man sich die zweite Single Queen And Priest anhören:

Das Album wurde von Alexander Krull im Mastersound Studio remastert und enthält Bonustracks.

From Over Yonder ist als Jewel Case CD sowie als limitierte Gatefold Vinyl LP in zwei unterschiedlichen Farben erhältlich und kann hier vorbestellt werden » https://lnk.to/fromoveryonder

Velvet Viper – From Over Yonder (Remastered)

CD

1. The Spell From Over Yonder

2. The Flying Dutchman

3. Zed Yago

4. Queen And Priest

5. Revenge

6. United Pirate Kingdom

7. Stay The Course

8. Rebel Ladies

9. Rocking For The Nation

10. Rebel Ladies (Live München Theaterfabrik 1989) (Bonus Track)

11. Rockin’ For The Nation (Live London Hammersmith Odeon 1989) (Bonus Track)

12. The Schmied (Bonus Track)

Ltd. Gtf. Vinyl LP

Side A

The Spell From Over Yonder

The Flying Dutchman

Zed Yago

Queen And Priest

Revenge

Side B

United Pirate Kingdom

Stay The Course

Rebel Ladies

Rockin’ For The Nation

The Schmied (Bonus Track)

Velvet Viper live:

10.09.2020 DE Bremen – Meisenfrei

02.-04.10.2020 DE Dresden – Skullcrusher (Metalfestival für krebskranke Kinder)

21.11.2020 DE Osnabrück – Bastard Club

