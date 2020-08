Long Distance Calling: „How Do We Want To Live?“ Shows 2020 angekündigt

Nach einem erfolgreichen und ausverkauftem Mini Dong Open Air am vergangenen Wochenende geben die Instrumenal-Post-Rocker von Long Distance Calling weitere Corona-konforme Shows anlässlich des Releases ihres neuen Albums How Do We Want To Live? (Albumchartsentry #7) bekannt.

Die Band dazu:

„Wir freuen uns sehr, Euch im September drei weitere (und etwas verspätete Release Shows) zu How Do We Want To Live? unter Einhaltung der aktuellen Auflagen anbieten zu können! Nach der tollen Show beim Dong Open Air am vergangenen Wochenende können wir es kaum erwarten, bald wieder auf die Bühne zu gehen und hoffen, dass ihr Euch genauso darauf freut wie wir und zahlreich erscheint. Sagt Euren Freunden Bescheid, bringt sie mit und lasst uns den Menschen draußen zeigen, dass man sich auch friedlich versammeln und eine gute Zeit haben kann, ohne andere dabei zu gefährden!

Love LDC“

Long Distance Calling – How Do We Want To Live? Shows 2020

05.09.2020 DE-Bremen, Zollkantine OpenAir

26.09.2020 DE-Munich, Backstage Kultursommer in der Stadt

27.09.2020 CH-Aarau, KiFF

Ticketlinks:

München:

https://www.backstagetickets.eu/long-distance-calling-biergartenkonzert-6611.html

Aarau:

https://www.facebook.com/events/613815109272942/

http://starticket.ch/

Bremen:

https://hellseatic.loveyourartist.store

https://web.facebook.com/events/3356578187696247/

Außerdem werden Long Distance Calling Anfang 2021 ihre verschobene Seats & Sounds Tour zum neuen Album nachholen:

Long Distance CallingSeats & Sound Tour Pt. II – 2021

How Do We Want To Live?

25.02.21 Berlin Passionskirche

26.02.21 Dresden Lukaskirche

27.02.21 Leipzig Anker

01.03.21 Mannheim Capitol

02.03.21 Frankfurt Jahrhunderthalle Club

03.03.21 Stuttgart Mozartsaal

04.03.21 Bochum Christuskirche

05.03.21 Köln E-Werk

27.03.21 München St. Matthäus Kirche

29.03.21 Hannover Pavillon

30.03.21 Hamburg Kleine Elbphilharmonie (sold out)

Ticketlink:

https://www.contrapromotion.com/kuenstler/long-distance-calling/

Hier könnt ihr Euch hier noch mal unsere Special-Show bei Wacken World Wide anschauen:

https://www.magenta-musik-360.de/festivals/wacken-world-wide-2020-long-distance-calling

Order How Do We Want To Live?:

https://longdistancecalling.lnk.to/HowDoWeWantToLive

Long Distance Calling online:

http://www.linktr.ee/longdistancecalling