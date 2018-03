Venom Inc. waren kürzlich im Rahmen ihrer Blood Stained Earth World Tour in Asien und Ozeanien unterwegs. Kurz vor Start des UK/EU-Abschnitts mit ihren Labelkollegen Suffocation sowie Nervosa, Aeternam und Survive hat die Band nun einen speziellen Tour-Contest ins Leben gerufen!

Venom Inc. organisieren eine Aftertour-Party im kleinen Rahmen. An dieser Feier in einer noch geheimen Location in London werden ausschließlich ausgewählte Fans und Gäste sowie die Band selbst teilnehmen. Weitere Überraschungen für dieses höllische Event sind in Planung. Alle Details gibt es unten.

Der große Preis – ein Gewinner +1: freier Partyeintritt + ein Freigetränk + Kosten für Anreise und Hotel

Weitere Preise: freier Partyeintritt + ein Freigetränk

Die Party:

– London @ TBA (3. April)

– exklusive Aftertour-Party mit der Band (nur für ausgewählte Gäste und Gewinner!)

– Tickets sind lediglich im Rahmen dieses Gewinnspiels „erhältlich“.

Teilnahmeverfahren:

– Kauft ein Ticket für eine der kommenden UK/EU-Shows von Venom Inc. (9. März bis 1. April; alle Termine gibt es unten).

– Teilt Venom Inc. s Tourpost (https://facebook.com/VenomIncOfficial/posts/1110482249094317) öffentlich auf Facebook.

– Sendet einen Nachweis (z.B. Foto) des Tickets, Eure vollständigen Kontaktdetails (inkl. Postadresse) und einen Link zu Eurem Facebook-Profil an verlosung@nuclearblast.de.

Teilnahmeschluss: 20. März (12.00 Uhr)

Teilnahmebedingungen: http://nblast.de/VenomIncTerms

Alle Gewinner sowie der Ort der Feier werden am 20. März bekanntgegeben.

Venom Inc. haben kürzlich ein Lyricvideo zu War veröffentlicht. Dieses gibt es hier auf YouTube zu sehen.

Blood Stained Earth Tour 2018

w/ Suffocation, Nervosa, Aeternam, Survive

09.03. UK Bristol – Fiddlers *NEUE VENUE*

10.03. UK Manchester – Rebellion

11.03. UK Glasgow – Audio**

12.03. UK Birmingham – Asylum

13.03. UK London – Islington Academy

14.03. B Opwijk – Nosta

15.03. F Paris – Petit Bain

16.03. NL Eindhoven – Dynamo (w/ Evil Invaders)

17.03. D Hamburg – Kulturpalast

18.03. DK Aarhus – VoxHall

19.03. DK Kopenhagen – Pumpehuset

20.03. D Mannheim – MS Connexion Complex

21.03. D Ingolstadt – Eventhalle Westpark

22.03. I Brescia – Circolo Colony

23.03. I Bologna – Zona Roveri

24.03. A Graz – Explosiv

25.03. H Budapest – Barba Negra

26.03. RO Cluj-Napoca – Form Space

27.03. A Wien – Viper Room

28.03. SK Kosice – Collosseum

29.03. CZ Prag – Futurum

30.03. D Dresden – Eventwerk

31.03. PL Kattowitz – MegaClub

01.04. TR Izmir – Bornova Sahne*** *NEU*

**ohne Nervosa

***nur Venom Inc.

Festivalshows

28. – 30.06. D Gardelegen – Metal Frenzy

11.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

17. – 19.08. USA Las Vegas, NV – Psycho Las Vegas *NEU*

Bestellt Avé jetzt hier.

Bestellt Avé digital.

Mehr zu Avé:

Dein Fleisch OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=HKBb24JaLXM

Avé Satanas OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Xt_yGt0ET0U

Weitere Infos:

www.venom-inc.com

www.facebook.de/venomincofficial

www.nuclearblast.de/venominc

