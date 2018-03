Donau Film: Bubba The Redneck Werewolf erscheint am 27. April 2018

Am 27. April 2018 veröffentlicht DONAU FILM folgende Horror-Komödie auf DVD und Blu-ray Disc:

BUBBA THE REDNECK WEREWOLF

Böse Horror-Komödie über einen Hillbilly-Werwolf.

Respektlos, blutig und saulustig!

Der liebenswerte Loser Bubba möchte das Herz der scharfen Bobbie-Jo erobern. Diese macht sich aber wie der Rest von Cracker-County nur lustig über ihn. Dann aber kommt der Teufel höchstpersönlich in das kleine Städtchen. Bubba verkauft ihm seine Seele um der härteste Kerl im Ort zu werden. Am nächsten Morgen stellt er fest, dass er dafür dauerhaft in einen haarigen Werwolf verwandelt wurde. Um seine Stadt zu retten und der Held zu werden, der er immer sein wollte, nimmt Bubba den Kampf mit fiesen Hobos, brutalen Bikern und Zombie-Horden auf, bis er schließlich wieder dem Fürst der Finsternis gegenüber steht. Aber dazwischen ist noch Zeit für ein paar Bier und Chickenwings.

