Venues: veröffentlichen neue Single „Mountains“ vom kommenden Album „Solace“

Das deutsche modern Metal Outfit Venues veröffentlicht seine neue, vierte Single Mountains. Die Band hat auch ihr neues Album Solace angekündigt, das am 27. August als CD und limitierte, farbige Vinyl in special Merch-Bundles über Arising Empire veröffentlicht werden soll und ab sofort zum Vorverkauf bereit steht.

In enger Zusammenarbeit mit dem Filmemacher Marius Milinski wird die Geschichte, die bereits in den vorherigen Singles Rite Of Passage, Shifting Colors & Uncaged Birds begonnen wurde, in einem neuen verrückten und phänomenalen Musikvideo weitererzählt, was die einschlagende neue Single nochmals unterstreicht.

„Mountains fasst für mich die Ups and Downs des letzten Jahres perfekt zusammen, aber auch die Hoffnung und Zuversicht, die ich durch die Band erfahren durfte. Der Song repräsentiert für mich den inneren Kampf mit sich selbst und die daraus resultierende Stärke, über sich hinauszuwachsen.“ – Lela